【美國禁足】Bill Gates：須隨中國封城6周 非各自為政

▲ 【美國禁足控疫情】蓋茨Bill Gates:須隨中國封城6周 非各自為政

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情危急,確診人數超越中國全球最多。美國現已22州全面封城禁足,但微軟創辦人Bill Gates(蓋茨)明言,美國逐州逐縣各自為政行不通,必須全國封城禁足6至10周。Bill Gates指出,中國早前全國封城嚴限出行是件幸事,6周過後成功控制疫情,可逐漸回復正常。

蓋茨周四(26日)接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問,評論新冠肺炎全球大流行:

「好消息是中國做了封城,並很嚴格做了封城。」

(The good news is that China did their shutdown and they did it in a very serious way.)

「中國封城措施比美國最好州份可能會做的更嚴格,6周過後,中國開始可以重新開放,而中國(湖北以外)確診總數非常少。這是很好的消息。」

(...and after a six-week period of a shutdown that's more extreme than even the best states in the United States are likely to do, they were able to start opening up again, and the total number of cases there is very very small. So that's very good news.)

蓋茨稱,外界現在看到中國、南韓數據,就會知道當地疫情已受控,而美國現時正步入艱難階段,也需要全國封城:

「若美國做得對,我們只需要封城一次,維持6至10周,但這必須是全國措施,以此解決這個醫療問題,停止病毒傳播。」

(If we do it right, we only have to do it once for six to ten weeks but it has to be the whole country...so that we take the medical problem, and really stop it.)

蓋茨承認,封城禁足過後會產生經濟問題,因此他認為需要將封城時間縮到最短,這需要協調行動。他明言,現時美國各州各縣各自為政,不會有效停止疫情。

「讓各州做不同的東西,或以為可以用縣為單位封城,這不會湊效。任何沒有嚴格封城的地方,病例都會幾何級增長。」

(Having states doing different things, or thinking you can do it county by county, that will not work. The cases will be exponentially growing anywhere you don't have a serious shutdown.)

美國疫情確診人數至今達8.6萬,但全國並未協調行動。美國目前有22州頒令全州禁足,限制民眾出行,另外15州局部地區禁足,其餘13州未有相關措施。

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足;橙色州份局部禁足

蓋茨近年曾多番公開警告,世界對全球大流行瘟疫準備不足。他認為美國消耗大量金錢準備戰爭,卻沒有為大瘟疫做好準備。

蓋茨主張,各國應定期舉行「細菌演習」(Gem Games),就如定期舉行軍事演習一樣。

他在最新訪問中解釋,細菌演習應研究誰會與私人企業合作,確保病毒測試能力足夠應付疫情需求,確保疫情爆發時適當的人可接受測試,「而非讓沒有症狀的人每日都測一次」。

蓋茨稱,若有做過這些模擬,就能找出防疫系統的缺陷,而美國反應亦會變得較接近目前應付疫情較佳的國家。

