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【小米華為】Counterpoint：華為2月銷量勝小米位居全球第三

金融經濟 15:27 2020/03/27

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華為昨晚發布新機P40，搭配7個鏡頭。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，首季智能手機生產及銷售市場均受打擊，但各大手機品牌廠商仍積極應對，三星、小米 （01810） 、華為近月相繼發布新機。市場調研機構Counterpoint日前報告指，2月全球智能手機銷售下滑14%，今日（3月27日）公布《2020年2月全球智能手機市場監測報告》，三星、蘋果、華為仍穩定地佔據全球智能手機市場份額前三，對應的市場份額分別為21.9%、14.4%、13.2%。

相關文章：【華為P40】華為新旗艦P40系列發佈 P40 Pro+配備Leica5攝售價過萬

另外，小米排第四，市場佔比為9.2%；OPPO及vivo緊接其後，分別為8.2%及6%。進攻印度市場的內地手機品牌Realme（真我）智能手機位於第七，市場份額為2.7%，其於1月發布首台5G手機真我X50亦引起市場廣泛關注。

小米最新報價10.2元，跌0.39%，成交額為10億元。

值得注意是，另一市場調研機構Strategy Analytics公布的2月手機出貨量資料中，小米出貨量超越華為，成為全球第三大智能手機廠，數據與Counterpoint 差異不少。

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