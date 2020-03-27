【日本禁足】東京掀搶購潮 首都生活圈4縣跟隨

▲ 【日本疫情】東京禁足掀搶購潮 首都生活圈4縣齊禁足

日本東京的新冠肺炎病例急增，本周由47宗升至259宗，成為日本疫情最嚴重的地區。東京都知事小池百合子日前緊急呼籲，民眾周末居家禁足。消息一出，東京超市出現排隊人龍，民眾紛紛搶購日用品及食材。首都圈其餘3縣及山梨縣也跟隨東京於周末禁足。

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小池百合子周三（25日）晚上呼籲，民眾周末居家禁足，在4月12日前避免不必要的出門；周四（26日）首都圈其餘3縣的埼玉、千葉和神奈川，連同山梨縣的知事進行視像會議，聯名發布「知事聯合提示」，周末同步禁足。

4縣居民與東京居民來往甚多，亦有不少人每日到東京工作和上學。知事在聯合提示中提到，為了避免確診患者「爆發式增加」、封城等，將與各縣合作，要求民眾避免外出。

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東京的超市和商店出現排隊人龍。在住宅區一間藥妝店，10多人排隊購買廁紙，其中一名行動不便的老年婦女，手拿1萬日圓排隊。

東京的戲院和遊樂園相繼停業。經營多間影院的東寶影院決定周末將東京都、神奈川和埼玉兩縣的17個影院關閉，下周至4月2日暫停晚上8時後的放映。

日本厚生勞動省預計，最差情況是，東京一日有4.5萬名疑似患者就診。日本首相安倍晉三成立了新的危機工作小組，但重申目前無需頒緊急狀態。

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