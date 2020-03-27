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【美國疫情】垃圾袋當防護衣 紐約護士確診亡

環球社會熱點 15:29 2020/03/27

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紐約首位護士確診去世

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在美國蔓延，新增感染人數急劇增加，前線醫護人員感染風險高，紐約迎來首位護士確診去世。該名48歲男護士在曼哈頓醫院工作，其同事怒罵醫院，表示防護裝備極度不足，需把垃圾袋當防護衣，並要重複使用口罩，是醫院把他害死。

據《紐約郵報》報道，在曼哈頓Mount Sinai West醫院工作的護士長凱利（Kious Kelly）於18日給他的妹妹發了消息，稱他對冠狀病毒檢測呈陽性，並且正在重症監護室的呼吸機上。他告訴她只能發短信，但不能講話。他表示：「我很好，不要告訴爸爸媽媽，他們會擔心。」

他妹妹舍倫（Marya Patrice Sherron）隨後給他的短信沒有收到回覆，那是他最後的信息。患病不到一周他便死了。她周三（25日）在社交媒體Facebook上稱：「他的死本來可以避免的。」舍倫稱他患有哮喘，但其他方面都很好。

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《紐約郵報》引述一位與凱利共同工作的護士稱，護士一直穿著同樣的個人防護裝備穿梭於感染與非感染的病人，因為醫院的保護衣根本不足，醫護人員需穿上垃圾袋代替。他稱，工作人員無權向媒體發表講話，凱利甚至沒有使用防護裝備。

Mount Sinai West醫院註冊護士布魯斯（Bevon Bloise）十分生氣，在社交媒體Facebook上抱怨醫院沒有給予足夠的個人防護設備或。他稱：「我也為醫療系統不保護他感到非常生氣。我們沒有足夠和正確的個人防護裝備，也沒有足夠的人員來應對。」

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醫院外部人員，印度草藥護理師克拉尼（Gia Lisa Krahne）稱，她最後一次見到凱利是在9日，他與患者和醫院工作人員進行交談時，連口罩也沒有，也沒有任何防護裝備。

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責任編輯：曾子龍

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