【附教學】WhatsApp一鍵查身邊有否隔離人士、檢疫大廈資料

▲ 本地初創企業Clare.AI近日製作了一個「WhatsApp檢疫大廈名單搜尋器」，用家只要在WhatsApp平台上，分享位置或輸入地方名，便可以搜尋附近檢疫大廈。

新冠肺炎肆虐，外出時想知所到地區，有否確診者或隔離人士，只須於WhatsApp簡單發出一個訊息，人工智能即秒覆話你知結果！本地初創企業Clare.AI近日製作了一個「WhatsApp檢疫大廈名單搜尋器」，用家只要在WhatsApp平台上，分享位置或輸入地方名，便可以搜尋附近檢疫大廈，不諳上網的長者亦肯定識用。

Clare.AI資料來源於衛生防護中心的強制檢疫大廈名單（更新日期為3月16日），涉及全港18區、共超過1.3萬幢大廈或屋苑，須隔離人士超過2.4萬人。用家點擊連結【請按此】或掃描QR Code，加入搜尋器的WhatsApp號碼後，便會開啟一個對話視窗。

之後只要輸入要查詢的大廈名稱，或分享即時位置，AI便會自動回覆訊息，最多可列出5個檢疫大廈結果。舉例，記者輸入地區「灣仔」後，隨即彈出同勝大廈、東南大廈、金都洋樓等強制檢疫大廈，並各自列出檢疫結束日期。

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而輸入數字「1」的話，則可跟進香港最新情況，包括香港確診人數、死亡及已呈報個案等，相關數據亦並非截至3月16日。

責任編輯：姚慧儀