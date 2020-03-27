政策轉暖風　大行紛紛看好內房

內房陸陸續續公布業績，今日碧桂園（02007）就公布去年盈利按年升14.2%，融創（01918）則按年升57.1%。不過，大家最關心的自然是疫情會否影響內房的銷售。碧桂園管理層指，短期內工程及銷售有一定負面影響，而融創就認為在貨幣及財政政策下，中國經濟有望快速反彈。單從文字未必確認內房的看法，但近期內房把今年銷售目標都設在較保守的水平，似乎企業都相對謹慎。

不過，大行就認為未需要過份睇淡。摩通指根據最新數據，3月住宅銷售可反彈一半，在4月更迎來全面復甦，認為內房現時市盈率僅5.2倍，低於2014年至2016年5.6倍至5.9倍的水平。至於中信里昂亦認為中央將全力扶持經濟，內房股同樣受惠，而現時疫情加快行業整合，對大型的內房股有利，相信疫情對內房市場影響僅為短暫，加上地方政府或微調房地產政策，內房前景仍然值得看好。

實際上，近期內房股價明顯走強，融創在今年低位28.7元反彈逾三成。股價波幅較細的中國海外發展亦從低位有近一成升幅。參考2015年股災後中央以刺激房地產市場救市，令不少內房股盈利急增，今年內地經濟增長面對更大挑戰，在中央放水的前提下，大行看好內房股屬意料之內。