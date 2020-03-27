【全球大流行】Tesla擬再關內華達電池工廠　減少75%員工

▲ 新冠肺炎疫情持續蔓延，特斯拉（Tesla）美國內華達電池工廠所在地的縣長表示，內華達工廠計劃裁員75%。（資料圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，美國確診人數暴增，且超越中國通報案例，多家企業工廠停工停產。特斯拉（Tesla，美：TSLA）美國內華達電池工廠所在地的縣長表示，受疫情影響，Tesla內華達工廠計劃短期內減少75%員工，未有交代這屬裁員或臨時措施。Tesla 早前已通報，暫時關閉三藩市、紐約工廠。

事實上，Tesla的電池合作夥伴松下（Panasonic）曾表示，將在本星期內縮減內華達工廠的生產規模，並關閉工廠14天。有報道指，松下在工廠有約3500名員工。

Tesla 內華達工廠負責為Tesla的Model 3轎車生產電動機及電池組。

另外，早前Tesla宣布於3月24日正式關閉其加州三藩市弗里蒙特工廠及紐約超級工廠，至於內華達州電池工廠則繼續營運，同時，在中國的數百家供應商和整個上海工廠將正常營運。

Tesla 行政總裁Elon Musk 曾指，會盡快重開紐約工廠，製造呼吸機。

相關文章：【新冠肺炎】Tesla夥SpaceX生產呼吸機 另捐贈25萬個口罩

相關文章：Tesla據報終止與Panasonic太陽能電池合作

相關文章：【全球大流行】Tesla關閉美國工廠 在中國擴大生產能力

相關文章：國產Model 3實際配置與資料不符 Tesla︰深表歉意 會免費更換

責任編輯：趙偉津