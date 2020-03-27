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【新冠肺炎】 Facebook推肺疫網絡社區中心　為用戶發佈疫情資訊

科技 16:00 2020/03/27

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為打擊假新聞資訊，Facebook（FB）日前宣佈設立新冠病毒社區中心，為大眾提供即時及準確的資訊。

新冠肺炎疫情持續，各大社交網絡平台充斥過量疫情資訊，市民或會受謠言或不實消息誤導。為打擊假新聞資訊，Facebook（FB）日前宣佈設立新冠病毒社區中心，為大眾提供即時及準確的資訊。

據外媒Techcrunch報道，由於現時的Facebook使用量大增，愈來愈多人透過Messenger進行即時通訊和語音通話，Facebook決定為Messenger用戶推出新冠病毒社區中心（Coronavirus Community Hub），讓用戶可以接收正確的疫情資訊，避免收到不實訊息，以及讓用戶保持社交接觸。

【全球大流行】疫情助FB使用量大增　卻無助廣告業務收入

最近，Facebook已加快步伐協助政府和各大機構提供免費的Messenger開發工具來對抗新冠肺炎大流行，同時在News feed置頂新增信息中心，以突出顯示可靠信息。此外，Facebook亦與世界衛生組織（WHO）等非牟利機構合作建立熱線，並承諾捐贈數百萬美元。據悉，世衛組織在WhatsApp上開通的熱線電話，發佈後數天就已經擁有1,000多萬名用戶。

【新冠肺炎】將最新疫情消息置頂　FB夥WHO發佈真實信息

【新冠肺炎】Facebook助防禦疫情　捐贈72萬個緊急儲備口罩

Facebook Messenger產品副總裁Stan Chudnovsky表示，公司將會繼續採取積極措施打擊虛假賬號，以保障用戶的安全問題。而新冠病毒社區中心還將建議舉辦不同的活動，例如安排親子虛擬遊戲播放聚會，為父母與孩子的朋友提供互動的機會。

責任編輯：施雯雯

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