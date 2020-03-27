【附連結】免費抗疫保障點登記？下載Pulse App簡單幾步獲保障

▲ 保誠保險的免費新型冠狀病毒保障設有500,000個限額，即日起至2020年4月24日，先到先得。

新冠肺炎疫情持續，人人自危。保誠保險日前宣布加強社區支援，為港人推出免費「新型冠狀病毒保障」，只須下載應用程式Pulse by Prudential（HK），簡單幾步登記便可獲取免費新型冠狀病毒保障！保誠保險的免費新型冠狀病毒保障設有50萬個限額，即日起至2020年4月24日，先到先得。

所有18歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士均可登記保誠免費新型冠狀病毒保障。而延伸保障更包括所有18歲以下並與申請人同住的子女！申請人可於登記時填選有關保障延伸。

登記步驟如下：

1/ 下載應用程式Pulse by Prudential（HK）

Google Play商店

Apple App Store

▲ 亦可掃描此二維碼（QR code）下載App

2/ 於程式內可選擇版本：英文「EN」或繁體中文「TC」登記

須以姓名、香港流動電話號碼、電郵註冊登入



3/ 登入後於首頁 》立即登記免費新型冠狀病毒保障

4/ 填寫身份證號碼、出生日期、流動電話號碼、電郵、登記子女數目

完成登記保誠免費新型冠狀病毒保障，即可於翌日起即時免費受保45天，獲包括兩項抗疫保障 ：

確診賠償

若不幸於保障期內確診患上新型冠狀病毒 ，保誠將就每名確診受保人士提供一筆過10,000港元賠償

若不幸於保障期內確診患上新型冠狀病毒 ，保誠將就每名確診受保人士提供一筆過10,000港元賠償 身故賠償

若不幸於保障期內或確診日期起計30日內直接因新型冠狀病毒而身故，保誠將就每名受保人士提供一筆過100,000港元賠償

而優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參考英國保誠網站www.prudential.com.hk。

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責任編輯：張寶燕