【業績】創夢天地：大多數員工來自湖北　疫情期間營運數據不跌反升

▲ 創夢天地指疫情期間公司新增用戶及ARPPU均顯著增加。公司與騰訊視頻合作的體驗店逐步恢復營業。

創夢天地 （01119） 去年經調整年度利潤按年增長34.6%至5.53億元（人民幣，下同），收入按年增長18%至27.9億元，毛利按年升18%至12.3億元，不派末期息。創夢天地首席執行官兼創始人陳湘宇表示，對新冠肺炎疫情發生感到遺憾，員工大多數來自湖北，目前仍有部分滯留於武漢，已成立疫情小組時刻關注疫情發展。公司實行綫上辦公模式，故對遊戲研發及營運沒有影響；綫下與騰訊 （00700） 視頻合作的遊戲體驗店門疫情期間停業，近日逐步恢復經營。

創夢天地績後升2.13%，最新報價4.8港元，盤中曾高見4.85港元，成交額為753萬港元。

他察覺到，在疫情期間，公司見到新增用戶及每月付費用戶平均收入（ARPPU）有顯著增幅，但能否持續性增長仍有待觀察，且疫情爆發亦不會延緩遊戲版號發放進程。

首席戰略官方輝稱，受疫情爆發影響，過去2個月中國遊戲玩家在綫時間增加，整個遊戲行業迎來短暫的高峰期，不過僅利好已經上綫的遊戲。長遠看，未能對整個遊戲行業的研發及營運節奏起到推動作用，遊戲商擁有自主研發能力才是行業發展核心。

今年初時，創夢天地擬以14億美元（109億港元）收購樂遊科技 （01089） ，收購價格遠超公司市值（最新市值約61億港元），有媒體報道指，公司將聯合私募基金CVC，或其第二大股東騰訊有機會為併購提供支持。陳湘宇回應稱，事宜進展中，具體之後陸續公布。

截至去年12月底，公司平均月活躍用戶（MAU）微增1.6%至1.3 億人，遊戲內道具付費用戶（MPU）下滑近15%至570萬人，每月付費用戶平均收入（ARPPU）增加3成至31.9元。

公司解釋 MPU 減少主要是，在休閒遊戲以激勵性廣告替代部分IAP（In-App Purchase）付費，導致IAP付費人數下跌，但相對地，廣告收入增加。而廣告收入增加反映在信息服務業務，該業務按年增長23%至3.3億元。當中，創夢天地旗下智能廣告投放主要客戶來自中手游 （00302） 、獵豹移動（CMCM）、短視頻平台快手等。

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