華為拓「鯤鵬產業鏈」　響應5G加快雲遊戲市場

▲ 華為今日舉行2020年線上開發者大會。華為於席上宣布，與騰訊遊戲達成戰略合作，在雲遊戲、移動雲引擎等方面展開深度合作。

華為今明兩日舉行2020年線上開發者大會，在主題名為《與全球開發者共同成長，共贏計算新時代》的演講上，華為Cloud & AI BG總裁侯金龍多番強調，算力是全新的一種生產力，更是一個國家經濟發展的指標。是次大會以「鯤鵬+昇騰」作主線，介紹計算產業生態取得的進展，華為於席上宣布，與騰訊遊戲正式達成戰略合作，成立聯合實驗室，在雲遊戲、移動雲引擎等方面展開深度合作。

華為去年提出要建立「一雲兩翼、雙引擎」的計算產業布局，其中「雙引擎」是指華為圍繞鯤鵬與昇騰兩個基礎芯片族，構築異構的計算架構。根據會議議程，開發者大會首日將聚焦鯤鵬，明天將聚焦昇騰。

隨著5G在各行業的佈局，雲遊戲有望成為5G時代第一個「爆款」應用，特別是目前雲遊戲的市場滲透率依然較低，華為於會上宣布，與騰訊遊戲達成戰略合作。騰訊集團高級副總裁馬曉軼表示，將結合雙方優勢，加深移動雲遊戲、遊戲引擎等方面合作，包括成立騰訊雲遊戲GameMatrix平台，並利用華為鯤鵬處理器，建構行業領先、高質量和低成本移動的雲遊戲解決方案。

▲ 華為Cloud & AI BG總裁侯金龍於席上重申，算力是數字世界的動力。

▲ 雙方將建立行業領先、高質量和低成本移動的雲遊戲解決方案。

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設15個鯤鵬創新中心 全球建開源生態

「電力是物理世界的動力，算力是數字世界的動力。」侯金龍重申，傳統計算已無法滿足所有應用場景的需求，世界亦正呼喚多樣性的算力，包括：

1.異構計算：通用CPU將漸漸走向與Arm、NPU和GPU，並行計算和分布式計算；

2.協同計算：5G能讓數據分散在邊和端，實現雲邊端的協同；

3.暴力計算：預計至2025年，AI將佔數據中心80%以上算力；以及

4.泛在計算：算力無處不在，覆蓋「邊、端、雲」及嵌入式系統。

他進一步講解鯤鵬生態的進度，並舉具體例子。

一是硬件開放：華為將致力做好芯片處理器、電腦板及主板等，目前全球已有11間整機廠商，推出自家品牌的PC產品。 二是軟件開源：2019年12月，openEuler開源社區正式開放源代碼及開發測試環境，即日起openEuler 20.03 LTS版本亦正式上線。 三是合作伙伴：截至目前，華為成立了15個鯤鵬生態創新中心，與600多間獨立軟體供應商（ISV），推出逾1500個應用鯤鵬技術的產品和解決方案。

新冠肺炎肆虐，算力對處理龐大數據，或能起重大作用。深圳市政府服務數據管理局副局長王耀文透露，與華為聯合對抗疫情期間，利用大數據分析系統，有效地控制疫情。「數據開放平台『疫情數據開放專區』有超過1400條數據，瀏覽人數達3萬人以上，手機App首日訪問量有130萬，一周訪問最高達千萬。」

▲ 華為將積極推動鯤鵬原生開發環境。

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「沃土計劃2.0」注資2億美元 擴開發者網絡

為讓開發者更好地利用鯤鵬，華為又實行「3個1」概念，即1個雲上開發平台、1套開發工具和1個開發者社區。該3大新成員，指的是CloudIDE開發環境服務、鯤鵬加速庫和開發者社區，旨在提供可視化、可定制的自動交付流水線，提升開發及遷移效率，聲稱應用開發者可以在代碼修改量不足1%的情況下，將性能提升10%以上。現時已有逾40萬用家，成功開發超過50萬個項目。

創科生態比一切重要，培養人才更是重中之重。侯金龍形容，未來10年是計算架構創新的黃金10年，需要每一位開發者共同參與。他指出，去年華為發布的「沃土計劃2.0」，開發者現時規模已達160萬，今年將再加碼2億美元（約15億港元），推動鯤鵬計算產業發展，料5年內發展500萬開發者。

責任編輯：姚慧儀