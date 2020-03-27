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創新科技署公布3個資助計劃新安排　專利資助免行政費

商業 14:10 2020/03/27

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創新科技署今日公布「再工業化及科技培訓計劃」和「專利申請資助計劃」最新的撥款和行政安排。（資料圖片）

創新科技署今日公布「再工業化及科技培訓計劃」和「專利申請資助計劃」最新的撥款和行政安排，包括免除按金、預先發放獲批資助額等，冀減輕企業培訓員工，以及個人或企業申請專利時的資金壓力。

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專利申請資助下月起　免按金及行政費
「專利申請資助計劃」則由4月1日起，申請者無須在申請時繳付3,000元按金。獲批後，亦無須即時一筆過繳付其專利申請的款額。此外，政府會根據申請者委任的專利代理所提供的首份專利申請費用報價，向專利代理預先發放政府資助部分的25%。

同時，按原定安排，申請者須向香港生產力促進局支付行政費用。在新安排下，申請者無須再支付行政費用，獲批的金額可全數用於與申請專利相關的費用。

計劃旨在資助從未擁有任何專利及從未接受計劃資助的本地註冊公司和香港永久居民為其發明申請專利，資助上限為25萬元或專利申請費用的90%，金額以較低者為準。

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公營機構試用計劃擴大資助範圍
「再工業化及科技培訓計劃」在新安排下，創新科技署會因應獲批資助企業的要求，在培訓課程完成前預先發放獲批培訓資助額的50%。新安排將適用於由3月30日起接獲的申請。

計劃以以2（政府）：1（企業）的配對形式資助本地企業人員接受科技培訓，尤其是與「工業4.0」有關的培訓。每間合資格企業在每一個財政年度的資助上限為50萬元。
 
同時，「公營機構試用計劃」由3月30日起，計劃的資助範圍將擴大至所有在香港進行研發活動的科技公司。擴大範圍後，計劃將協助更多本地科技公司實踐化和商品化其研發成果，並推動公營機構應用更多本地研發成果。

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責任編輯：葉泳珊

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