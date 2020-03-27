【餐飲寒冬】疫情致生意挫9成　小店餐廳：根本冇可能縮時營業

疫情對飲食業帶來嚴重衝擊，不少食肆紛紛改變營銷策略抗疫，不過，有小店就指生意已很慘淡，根本沒有空間再採取縮時營業等方案應對。

【香港經濟】食肆收益上季跌14.3% 政府：餐飲業前景取決於疫情

位於中環的居酒屋K2 Kitchen負責人陳先生指，除了推出全日優惠，目前沒有特別的抗疫營銷策略，坦言「小店手停口停，根本沒有可能縮時營業」，又稱現時不少業者都轉以外賣方式，但實際上市場不能完全消化，加上作為小店缺少資源加強外賣業務，「又要人手、又要宣傳，根本不夠競爭」。

陳先生透露，近月生意比平日下跌9成，加上業主不願意減租，每月需支付7萬元租金，經營壓力沉重。雖然港府早前已針對飲食業推出資金支援措施，但他坦言「即使拎到錢轉手就俾晒去交租」，幫助不大。他期望洗府可與業主商討，推出措針推動業主寛減租金，屆時除了可大幅減輕業者經營壓力外，亦可保就業率。

【新冠肺炎】港府支援餐飲業 食肆：對發放速度期望不大

另外，有傳港府今日會宣布措施，進一步限制市民的社交聚集，包括限制食肆營業時間、每張枱相隔的距離，及市民在公眾場所聚會人數限制等，陳對此表示反對。他解釋，防疫固然非常重要，但希望港府落實措施的同時，亦可設法幫助食肆，例如推出補貼等。

【疫市營商】餐飲業暫停晚市堂食 一文看清餐廳堂食外賣新安排（不斷更新）

記者：蘇穎琪