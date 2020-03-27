【Bill Gates論疫】蓋茨：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間14:00）
Bill Gates再開聲論疫情。新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）瘟疫全球大流行，美國確診人數更超越中國，成全球疫情最嚴重地區。微軟創辦人Bill Gates（蓋茨）多年前已警告各國需加大投資以防瘟疫，他現在抱怨各地未有達標。Bill Gates稱，美國花費大量金錢軍演準備戰爭，卻未有準備疫情，而至今應付新冠肺炎疫情最好的國家，是當年最受沙士（SARS）影響的國家。
蓋茨周四（26日）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，他指出，新冠肺炎全球大流行，正是自己5年前所警告可能出現的噩夢。
蓋茨解釋，新型冠狀病毒在感染者還未發病時，就已經非常具傳染力，這不同於伊波拉病毒，感染後很快就會病倒。
蓋茨2015年曾演講並在醫學期刊發表文章，表示世界最大災難風險，並非來自核戰。蓋茨當年警告：
「假如未來數十年有甚麼東西可以殺死超過1000萬人，最有可能是種高傳染病毒，而非戰爭。」
（If anything kills over 10 million people in the few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war.）
蓋茨在訪問中稱，自己當年已提及，世界需要大力投資開發新平台，做好準備以防全球大流行瘟疫出現，這需要建立迅速診斷、開發抗病毒藥物和疫苗的能力，在病毒大規模爆發前將其止住。
但蓋茨慨嘆，世界基本上都沒有做到，有些國家較有基礎開發疫苗，但測試方面世界整體仍然落伍。
蓋茨稱，人們習慣為未知情況準備，美國為準備戰爭花費大量金錢舉行軍演，但是：
「可惜的是，美國太久都沒有出現過疫情，縱使世界經歷了伊波拉病毒、寨卡病毒、沙士爆發，防疫也沒有很大進展。」
（But Sadly, we've gone long enough without a disease here in the United States, that even though we had Ebola and Zika and SARS, not much happen.）
蓋茨認為，防疫其實亦應如軍演一樣，定期從事和投資。他未有點名地表示，今次疫情表現最好的國家，正是當年最受沙士影響的國家，因為他們在病例很少的時候就已經行動。
（The countries that were really affected by SARS actually are the ones that have done the best in this epidemic because they acted where the number of cases were still very very small.）