【西班牙疫情】搶購中國醫療物資 延長封城15日

▲ 西班牙周四（26日）下令延長封城措施至4月12日，醫療物資短缺下，正加緊與各國爭相從中國搶購醫療物資。

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，其中西班牙再增近700人死亡。西班牙的醫療物資短缺，正加緊與各國爭相從中國搶購醫療物資，西班牙政府官員更形容為一場搶購戰。另外，西班牙周四（26日）下令延長封城措施15日至4月12日。

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路透社報道，西班牙再增655人死於新冠肺炎，累計增至4089人死亡，死亡人數僅次於意大利，甚至超越最早爆發疫情的中國。西班牙的確診人數亦大幅躍升18%，累計超過5.6萬人確診。

西班牙的確診人數持續攀升，政府亦憂慮醫療物資短缺，加緊向中國採購醫療物資。西班牙預算部長蒙特羅（Maria Jesus Montero）表示，目前正為爭購呼吸機、口罩及快速檢測工具而戰，更指所有國家都為確保國內生產，及從中國採購物資而戰。

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西班牙已向中國訂購4.32億歐元（4.714億美元）的物資，更向北約求助，並承諾支持工廠調整生產線，以確保國內可生產更多物資。

路透社更引述1名外交消息人士指，有部分醫療物資的價格已上漲10倍，中國企業亦要求提前付款。

另外，西班牙政府延長緊急狀態至4月12日，包括延長封城措施，民眾要逗留在家中，期間只可外出購買食物、藥品和工作。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）指，延長緊急狀態並不容易，但堅信社會隔離是控疫的唯一有效選擇。

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