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【外賣優惠】食肆停晚市　一文看清全港最新外賣優惠（不斷更新）

金融經濟 13:35 2020/03/27

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新冠肺炎持續擴散蔓延，一文看清全港各大外送平台及餐廳的最新外賣優惠。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散蔓延，新增感染人數急劇增加，為自身安全，各界呼籲市民留在家中，切勿外出消費，或減少聚會人數。外賣成為市民日常，本網將不斷更新全港各大外送平台及餐廳的最新外賣優惠，以方便讀者。

相關文章：【食肆停業】煌府稻香富臨麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）

餐廳/外送平台 優惠
Deliveroo
  • 憑滙豐Red信用卡簽賬滿HK$180（除運費）可有HK$20折扣，每月最多4次（3月優惠碼：RED032020）
  • 簽賬滿HK$100（除運費）可有HK$20折扣，最多3次（優惠碼：MC2020NEW）
  • 簽賬滿HK$250（除運費）可有HK$25折扣，每月折扣最多2次（3月優惠碼：MC20MAR）
  • 推廣期內用DBS萬事達卡訂餐滿HK$250，可有HK$25折扣優惠（優惠碼：DBSHKMC + DBS萬事達卡首6位數字）
Foodpanda
  • 新用戶截至3月31日輸入可有50元折扣優惠（優惠碼：CRAVE50）
  • 新用戶截至12月31日訂購滿100元可有50元折扣優惠（優惠碼：COKE50）
  • 截至3月31日訂購滿100元（不連運費），可有25元折扣優惠（優惠碼：FP25MINS）
  • 新舊用戶憑指定渣打信用卡簽賬滿150元（不連運費），即可有75元及20元折扣（優惠碼：分別「SCBNEW」及「SCB」）
  • 新用戶憑中銀信用卡簽賬並輸入優惠碼即可享HK$50折扣優惠（優惠碼：BOCNEW + BOC信用卡首6位數字）
UberEats
  • 新用戶首張外賣訂單享5折（優惠碼：10UEATS）
  • 截至3月31日可有無限免送餐費優惠（優惠碼：HKFD）
e肚仔
  • 新用戶下載手機應用程式，可獲HK$30優惠券一張
  • e肚仔於大埔區的餐廳落單即有9折優惠
  • 中環外賣集點有95折優惠（優惠碼：95CEN02）
  • 中環外賣自取有9折優惠（優惠碼：9pickcen02）
Pizza hut
  • 以恒生信用卡及恒生enJoy信用卡購買外賣自取可有9折優惠
元氣
  • 即日至29/3會員於元氣「外賣自取網上訂購」平台落單，可有壽司盛8折優惠，及雙倍積分
翠華
  • 與外賣平台合作，提供八折優惠吸客
  • 外賣自取提供九折優惠
麥當勞
  • 於每晚6時至午夜12時使用麥麥送服務，一律免運費
大家樂
  • 3月31日至4月13日，以八達通付款可有9折
  • 4月1日至30日在foodpanda訂購外賣可有9折優惠及免運費
牛涮鍋
  • 推出「時短鍋」，放進微波爐加熱5分鐘便可，46元起
  • 推出外賣系列Mou Mou飯，一共8款飯款，39元起

責任編輯：趙偉津

香港股票 疫情 冠狀病毒 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎 外賣 信用卡 Uber 餐廳

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