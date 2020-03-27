【外賣優惠】食肆停晚市　一文看清全港最新外賣優惠（不斷更新）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散蔓延，新增感染人數急劇增加，為自身安全，各界呼籲市民留在家中，切勿外出消費，或減少聚會人數。外賣成為市民日常，本網將不斷更新全港各大外送平台及餐廳的最新外賣優惠，以方便讀者。
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|餐廳/外送平台
|優惠
|Deliveroo
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- 憑滙豐Red信用卡簽賬滿HK$180（除運費）可有HK$20折扣，每月最多4次（3月優惠碼：RED032020）
- 簽賬滿HK$100（除運費）可有HK$20折扣，最多3次（優惠碼：MC2020NEW）
- 簽賬滿HK$250（除運費）可有HK$25折扣，每月折扣最多2次（3月優惠碼：MC20MAR）
- 推廣期內用DBS萬事達卡訂餐滿HK$250，可有HK$25折扣優惠（優惠碼：DBSHKMC + DBS萬事達卡首6位數字）
|Foodpanda
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- 新用戶截至3月31日輸入可有50元折扣優惠（優惠碼：CRAVE50）
- 新用戶截至12月31日訂購滿100元可有50元折扣優惠（優惠碼：COKE50）
- 截至3月31日訂購滿100元（不連運費），可有25元折扣優惠（優惠碼：FP25MINS）
- 新舊用戶憑指定渣打信用卡簽賬滿150元（不連運費），即可有75元及20元折扣（優惠碼：分別「SCBNEW」及「SCB」）
- 新用戶憑中銀信用卡簽賬並輸入優惠碼即可享HK$50折扣優惠（優惠碼：BOCNEW + BOC信用卡首6位數字）
|UberEats
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- 新用戶首張外賣訂單享5折（優惠碼：10UEATS）
- 截至3月31日可有無限免送餐費優惠（優惠碼：HKFD）
|e肚仔
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- 新用戶下載手機應用程式，可獲HK$30優惠券一張
- e肚仔於大埔區的餐廳落單即有9折優惠
- 中環外賣集點有95折優惠（優惠碼：95CEN02）
- 中環外賣自取有9折優惠（優惠碼：9pickcen02）
|Pizza hut
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- 以恒生信用卡及恒生enJoy信用卡購買外賣自取可有9折優惠
|元氣
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- 即日至29/3會員於元氣「外賣自取網上訂購」平台落單，可有壽司盛8折優惠，及雙倍積分
|翠華
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- 與外賣平台合作，提供八折優惠吸客
- 外賣自取提供九折優惠
|麥當勞
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|大家樂
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- 3月31日至4月13日，以八達通付款可有9折
- 4月1日至30日在foodpanda訂購外賣可有9折優惠及免運費
|牛涮鍋
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- 推出「時短鍋」，放進微波爐加熱5分鐘便可，46元起
- 推出外賣系列Mou Mou飯，一共8款飯款，39元起
責任編輯：趙偉津