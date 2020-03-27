【外賣優惠】食肆停晚市　一文看清全港最新外賣優惠（不斷更新）

餐廳/外送平台 優惠

Deliveroo 憑滙豐Red信用卡簽賬滿HK$180（除運費）可有HK$20折扣，每月最多4次 （3月優惠碼：RED032020）

簽賬滿HK$100（除運費）可有HK$20折扣，最多3次 （優惠碼：MC2020NEW）

簽賬滿HK$250（除運費）可有HK$25折扣，每月折扣最多2次 （3月優惠碼：MC20MAR）

推廣期內用DBS萬事達卡訂餐滿HK$250，可有HK$25折扣優惠（優惠碼：DBSHKMC + DBS萬事達卡首6位數字）

Foodpanda 新用戶截至3月31日輸入可有50元折扣優惠 （優惠碼：CRAVE50）

新用戶截至12月31日訂購滿100元可有50元折扣優惠 （優惠碼：COKE50）

截至3月31日訂購滿100元（不連運費），可有25元折扣優惠 （優惠碼：FP25MINS）

新舊用戶憑指定渣打信用卡簽賬滿150元（不連運費），即可有75元及20元折扣 （優惠碼：分別「SCBNEW」及「SCB」）

新用戶憑中銀信用卡簽賬並輸入優惠碼即可享HK$50折扣優惠（優惠碼：BOCNEW + BOC信用卡首6位數字）

UberEats 新用戶首張外賣訂單享5折 （優惠碼：10UEATS）

截至3月31日可有無限免送餐費優惠（優惠碼：HKFD）

e肚仔 新用戶下載手機應用程式，可獲HK$30優惠券一張

e肚仔於大埔區的餐廳落單即有9折優惠

中環外賣集點有95折優惠 （優惠碼：95CEN02）

中環外賣自取有9折優惠（優惠碼：9pickcen02）

Pizza hut 以恒生信用卡及恒生enJoy信用卡購買外賣自取可有9折優惠

元氣 即日至29/3會員於元氣「外賣自取網上訂購」平台落單，可有壽司盛8折優惠，及雙倍積分

翠華 與外賣平台合作，提供八折優惠吸客

外賣自取提供九折優惠

麥當勞 於每晚6時至午夜12時使用麥麥送服務，一律免運費

大家樂 3月31日至4月13日，以八達通付款可有9折

4月1日至30日在foodpanda訂購外賣可有9折優惠及免運費