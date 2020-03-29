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吳澤偉：扣稅強積金勝延期年金

名人薈萃 18:47 2020/03/29

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2019至2020財政年度完結在即，政府由這個年度開始，最高上限有6萬元免稅額，作個人退休供款，合資格人士，可選擇合資格的延期年金計劃（QDAP）或者可扣稅的強積金供款戶口（TVC），保險中介系統當然大力推銷可扣稅延期年金產品，卻很少會積極推銷可扣稅強積金供款，原因何在？看了下文便有答案。許多讀者，問筆者可扣稅供款，用強積金定還是延期年金呢？筆者做了一些簡單的比較（見圖表一）。

強積金可暫停供款

先旨聲明，強積金的基金表現，可升可跌，除保證基金外，絕無保證將來的收益，過去表現，並不反映未來實際回報！

不過，即使以保守的預算，自己動動腦筋，用心從積金局官網的基金資訊平台（mfp.mpfa.org.hk），按個人風險胃納，選擇適合的基金種類組別，再選擇組別中持久表現優秀的基金。舉例如過去3、5、10年和自成立至今的平均年率化回報，均為整個組別平均回報以上的基金。以過去19年的平均回報，混合資產基金中的平穩基金股票比例佔20%至40%，均衡基金要比例佔40%至60%，增長基金比例佔60%至80%，又或是全股票基金，舉例為香港股票基金，各組別的平均回報率，均勝過年息4厘。

再加上強積金可扣稅供款的戶口，營運靈活，如基金或該強積金計劃表現不佳，可隨時換馬換基金計劃。不像延期年金的保險合約，後者是沒有彈性的，倘若中途因經濟出問題而不能繼續供款，或要暫停供款，一般最多只得24個月的供款假期，倘若需要終止合約，可取回的款項遠遠低於累積供款，可謂一勺眼淚。

相反，強積金的戶口可於任何時間暫停供款，已供的款項可繼續投資於戶口內，按戶口持有人的基金的選擇，繼續營運至退休年齡，便可以當時基金市值，全數取回，全無任何懲罰性收費；還可投資整筆款項於政府提供的即享年金計劃，收益比起延期年金的退休收入高得多！（見圖表二）

須積極監控年金分紅

何解有這麼大的分別？請讀者自己發掘。大家可從銷售人員熱誠推介哪類產品，便可領會孰優孰劣！重賞下必有勇夫！被銷售系統冷待的，卻是值得深究。自古有云一分耕耘一分收穫，萬古常新！

讀者見到這篇文章時，會感覺姍姍來遲，有不少人買了延期年金；筆者希望投資延期年金者積極監察保險公司於年金的分紅，雖謂絕無保證的，即保證做唔到，你們也要努力爭取你們應得的回報，至於當你再有額外的能力作退休部署的時候，便懂得選擇不同產品。

撰文 : 吳澤偉 七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

欄名 : 談保說道

退休 保險公司 經濟 香港股票 股票 基金 年金 延期年金

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