美股低位彈兩成　6方面評估現時是熊市定牛市

▲ 現時多國鼓勵居民留在家中，限制外出消費及聚集的人數，窒礙經濟發展，不利市場氣氛。

美股自出現歷來最快步入熊市後，道指只用了3日時間，就由低位反彈兩成，技術上步入一個新牛市。不過，市場對於美股今次是熊市反彈，或展開新牛市，意見分歧，因新冠疫炎疫情存在高度不明朗的因素，各國封關及實施禁足令，限制聚會人數，亦窒礙經濟發展，不利市場氣氛。

現時多國鼓勵居民留在家中，限制外出消費及聚集的人數，美國上周首次申領失業救濟人數為328萬，不僅創新，更按周增長逾十倍，反映經濟現況欠佳

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根據歷史數據，經濟衰退的跡象初現後，股市一般需時約18個月才回復生氣。可從六方面評估股市前景。

1. 市場情緒仍恐慌

現時部分基金表示，有些客戶被嚇壞了，有些客戶則要求加倉，除非市場再沒有出現恐慌拋售潮，才能肯定觸底。

2. 隧道盡頭見曙光

各國推出大規模財政政策，相信對周期性或細價股有支持，就如隧道盡頭見到曙光一樣。

3. 康復需要時間

標普500指數高位回落34%，但只用了3日就反彈兩成，難以預測是否已觸底，因市場充斥大量不明朗因素，確診人數未見下降，且財政及貨幣政策措施亦需要時間才能效。

4. 政府豪擲2萬億救市

新申領失業救濟人數急升，市場預期更糟糕的經濟數據會陸續推出，但美國國會將會通過2萬億美元的救市措施，有助紓緩投資者的緊張情緒。

5. 好消息完全消失

各國推出大規模救市措施的消息，已被市場消化，意味好消息已殆盡。市場估計，下一個好消息要等到確診人數有下降的跡象。

6. 企業基本面無變

市場需求因各國旅遊限制及禁足令而突然消失，除非企業盈利前景改善，否則救市措施對股市的刺激只屬短暫。

綜合6方面，市場前景仍充斥各種不確定性，投資者宜小心投資。

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