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【封城禁足】愛爾蘭緊急法 禁加租或驅逐租戶

環球經濟金融 18:51 2020/03/27

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【封城補償】愛爾蘭緊急法 禁加租或驅逐租戶

新冠肺炎病例在愛爾蘭持續上升，疫情令不少商店關閉。愛爾蘭下議院通過緊急法，禁止業主在疫情期間加租及驅逐租戶，法案包括37億歐元（317億港元）的一攬子援助計劃。法案周五（27日）會交至上議院辯論。

【美國疫情】紐約變死城 商戶不交租或自行減租

【新加坡疫情】下令民眾距離1米 違例可罰入獄半年

《公共利益法案》（Public Interest）中提到，緊急調配住屋和衛生等6個部門的資源。措施包括凍結全國租金、禁止驅逐租戶、允許前成員重新加入國防軍隊、重新僱用退休醫護。

住屋大臣墨菲（Eoghan Murphy）為措施辯護時稱，由於處於特殊情況，這些都是緊急措施。被問到會否違憲時，他解釋，這正正就是政府平時無法做到的事情，現在最重要，就是確保國民安全、留在家中。

【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死

【美國疫情】加拿大邊境擬軍事化阻越境 逾200年首次

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，緊急法是針對「前所未有的緊急情況」，雖然無法阻止病毒侵襲，但可減慢其傳播速度，目標是維持新增確診曲線平坦。他稱，政府早前花時間於英國脫歐的計劃上，意味在應對重大變化方面更有經驗，尤其有利處理供應面問題。

墨菲指，有30噸個人防護設備（PPE）周日（29日）到貨；國內製造商已適應生產此類設備，將有新的供應線。

【英國抗疫】英國公布新經濟措施抗疫　經濟困難自僱者獲政府補助

【美國疫情】美眾議院排期周五 口頭表決2萬億美元刺激經濟方案

墨菲指，周日（29日）有30噸個人防護設備（PPE）到貨，製造商已適應生產此類設備，國內將有新的供應線。

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