【傳染疾病】比1918年流感殺18億人更致命　新冠肺炎死亡率究竟是多少？

新型冠狀病毒在中國出現3個月後，已迅速傳播到全球近50萬人，殺死了2.2萬人，使世界經濟幾乎陷入停頓。一些科學家估計，COVID-19最終或會導致數百萬人死亡。

有關COVID-19的死亡率，多倫多大學傳染病專家Isaac Bogoch表示，死亡率是流行病學家的一項重要指標，而死亡率受著很多因素影響，例如地理、醫療質素、人口年齡、生活方式和其他條件。在中國，目前的死亡率為 4％，意大利的比例約為10％，伊朗比例約為7.6％。在德國，比例還不到1％，而在疫情剛剛爆發的美國，比例約為1.5％。

根據世界衛生組織的數據，COVID-19死亡率的首次估計約為2.3％。隨著全球死亡人數的上升，世界衛生組織於3月3日將死亡率調高為3.4％，意味著確診感染的人口中有3.4％死亡。

而根據美國約翰·霍普金斯大學的數據，目前全球死亡率約為4.5％，這是使用截至3月26日下午的數字所計算出來，即是22,295宗死亡個案，除以495,086宗例確診案例得出。而大多數科學家都同意，隨著疾病的發展，死亡率將會下降。

有關基本傳染數R0 (R naught)，WHO估計COVID-19的基本傳染數R0在1.95左右，疫情爆發後，研究人員將估值定在2.2，意味著每個已感染病毒的人都會傳染大約2個人。

對於COVID-19的致命率和傳染率，不少傳染病專家和科學家都仍在爭論。我們不妨看看2020年新冠肺炎，對比1918年流感大流行的數字。

新冠肺炎

基本傳染數R0 (R naught) ：2

死亡率：4.5％（此數字會持續改變）

世界人口：78億

1918年流感大流行

基本傳染數R0 (R naught) ：約1.8

死亡率：2.5％

世界人口：約18億

據世衛組織稱，1918年的流感是20世紀最可怕的流行病之一，尤其嚴重地打擊了20至40歲的人群，COVID-19的基本傳染數為2，比1918年的流感(基本傳染數1.8)更具感染力。

1918年的流感被稱為西班牙流感，實際上並非起源於西班牙。它的死亡率為2.5％，喪生的人數比第一次世界大戰中的2千萬死亡人數多了 3千萬至5千萬。分析指，如果COVID-19的死亡率下降，那對比1918年的流感還不算嚴重，但如果繼續按目前的發展軌跡上升，它將會比1918年流感大流行致命兩倍。

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