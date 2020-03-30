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【都市診療室】腦脊液滲漏可引發腦膜炎

名人薈萃 10:29 2020/03/30

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早前有電視劇情節講述一名警員腦部受槍傷後，出現腦脊液從鼻孔滲出的後遺症，其實在現實生活中，腦脊液滲漏並不罕見，亦不一定有即時的生命危險。最常見是接受腦部或耳鼻喉手術後，遺下一個小洞未有補好，令腦脊液如鼻水般不時流出來，有病人甚至流足幾十年也無事。

流出腦脊液可大可小

由於鼻竇非常靠近前腦，相隔兩者的骨非常薄，故很多時病人接受鼻手術後，或會令有關骨塊穿了一個洞但醫生並未即時察覺。筆者曾治理過一名類似病人，初時以為自己手術後時常流鼻水，但那些鼻水並不會有黏性，反之像清水一樣，只是味道鹹鹹的。

經詳細檢查後，我們找到了那個漏出腦脊液的小洞位置，最後更可以透過內窺鏡從鼻內填補好那小洞，毋須替其開腦補漏管。雖說腦脊液滲出未必可致生命危險，尤其當導致滲漏的小洞並不是太大，然而，若那個洞較大，滲出的腦脊液每天可多達數百毫升，即如一杯水的份量，腦壓之改變亦會令患者痛到劇痛及暈；至甚者空氣亦會經過漏管進入顱內，病人轉動頭時會感覺到氣泡在頭內移動發出的聲響，進入的空氣可能帶入細菌而引發腦膜炎，危及性命！

至於修補漏管，一般不太困難。但因腦手術一般只能在一個很局限的位置尋找，所以亦有個別個案須要很有經驗的神經外科醫生鍥而不捨，做很多掃描及檢查才估算得到漏出的地方，然後去修補，免至手術中找不到而令病人白捱一刀。

驚險意外似電影情節

論到鼻腦相通這個腦袋的「秘密結構」，古埃及人應是最早掌握，因為他們在製作木乃伊，為遺體作防腐處理時，已懂得從鼻孔插入工具吸出大腦。在香港，筆者也曾見過一個非常嚇人的個案，一名患有思覺失調的留院病人，在病房內用膳期間，竟然將筷子插進自己的鼻孔裡，一下子把腦底的薄骨插穿，直達頭頂的位置，然後再自行將筷子由鼻孔抽出。

整個過程中，病人只流了少少血，及後接受磁力共振檢查，發現其筷子穿插的位置幸運地避過了兩旁的大血管，亦沒有插穿腦部組織，加上腦部其實並沒有感覺神經，所以他也不會感到痛楚，在處方抗生素預防細菌感染後，他也無事可出院，我們其後也有將這個病例在醫學期刊發表。

類似有驚無險的意外，有時候真的像電影情節，筆者兩三年前處理過一宗劍擊意外，傷者被利劍穿過面罩直插入眉心位置，眉心只留下一個小孔，病人完全清醒，電腦掃描只見到前腦底部一點很少的血塊，當值的前線醫生以為只是小傷，縫合傷口便給病人安排出院。幸好筆者中午巡查病房時看到，立刻安排核磁共振檢查，顯示出劍尖剛好停在視覺神經及中央的前交通動脈的前面；其腦部組織卻只有局部破壞，如此幸運，實在像奇蹟！

撰文 : 黃志強醫生 神經外科專科醫生、香港大學內外全科醫學士、香港醫學專科學院院士（外科）、香港外科醫學院院士

欄名 : 都市診療室

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