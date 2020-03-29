Polly：Super Fruit Bowl提升免疫力

上期說到Tahini（中東芝麻醬）的益處，除了可以降低身體的壞膽固醇水平，維護心血管的健康，亦由於其含有豐富的抗氧化物，有助降低患上二型糖尿病及癌病的風險，包括大腸癌、肺癌、肝癌及乳癌。又有研究指出定期食用芝麻可以保護大腦和神經細胞免受自由基破壞，甚至可以防止導致阿茲海默症的物質產生，城市人不妨多吃芝麻或用Tahini入饌。

營養豐富 老少皆宜

現時疫情仍然嚴峻，醫護們再三警剔大家盡量不要外出，更不要聚餐。眼見多個聚餐群組相繼受感染，正正是對我們最大的警號和提醒。多留在家，減少外出，或許會有難耐的時候，但過往忙碌的香港人，可以多留家與家人相處，仍然可以在黑暗中找到忽略了的祝福。

筆者身邊不少朋友都在這段期間，發揮了廚藝小宇宙，有些更好比在餐廳的菜式，筆者今期想介紹的是近年十分流行的Super Fruit Bowl，混合不同的水果或是蔬菜，加上堅果、種子或是穀物類等食物，食膩了三文治加奶茶，或是牛奶加麥片？可以試試這個營養餐。

Super Fruit Bowl大人小朋友也可以吃，集合了水果中的多種維他命、礦物質、纖維、植物化合物等營養，有助腸道健康，更重要是提升免疫力。下期詳談各種營養。

Super Fruit Bowl（二人份量） 材料：牛油果半個去核去皮、香蕉1條去皮（留數片作裝飾）、士多啤梨6顆洗淨去蒂（留一顆切小粒作裝飾）、芒果100克去核去皮（留少量切粒作裝飾）、藍莓50克洗淨、蘋果半個洗淨去核、檸檬半個榨汁、燕麥奶100毫升（或其他無糖植物奶也可）、奇異籽2湯匙加150毫升飲用水浸發15分鐘、穀物片50克 步驟： •除穀物片和奇異籽外，將所有材料放入攪拌機打至細滑 •加入奇異籽拌勻 •上碗後，加入切粒的生果及穀物片即成 小貼士： •可選個人喜愛的水果，但建議含有牛油果和香蕉，令整體更稠身，牛油果中的健康脂肪更有助身體吸收脂溶性維他命

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