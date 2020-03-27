【藍籌業績】碧桂園斥150萬元人幣購4條口罩生產綫 日產能30萬個（第二版）

▲ 碧桂園表示，短期內工程和銷售或因疫情影響有所波動，

碧桂園 （02007） 公布，去年多賺14.2%至395.5億元（人民幣，下同），核心淨利潤按年增17.6%至401.2億元。每股盈利1.85元，派末期息每股34.25分，按年增長13%，全年共派息57.12分。碧桂園今日收報9.09元，升3.3%。

期內，收入按年28.2%至4859.1億元，房地產開發業務為4750.1億元。權益合同銷售約5522億元，按年增10%。碧桂園表示，今年權益可售貨源9066億元，料目標去化率為67%，拿地預算為1600億元或以上。

總裁莫斌稱，疫情對2月銷售有直接影響，3月已回復至去年同期相若的水平，主因綫上銷售帶動，月內每天全口徑銷售達6億以上，惟預計首季供貨將由去年同期900多億元減少至500多億元。

疫情令湖北5000套房將延遲交付

莫斌續指，現在以權益回款作為指標，會確保現金流充裕為首要，以應對市場不確定性。交付方面，湖北有約5000套房的交付將會延遲，但政府政策有一定空間，相信兩個月後會趕回來。

截至去年底止，碧桂園淨借貸比率為46.3%，按下降3.3個百分點。

斥資150萬元購4條口罩生產綫

另外，碧桂園亦有設口罩生產綫，莫斌指，集團斥資約150萬元購買4條口罩生產綫，最大產能可達50萬個，現在日產能為30萬個。早前口罩主要是捐贈給武漢地區以應付當地需要，現時則是供給內部員工、合作方，以及被國家徵收部分及海外捐贈。

（第二版新增電話會議內容）

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