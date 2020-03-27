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【新冠肺炎】Airbnb為全球10萬名醫護提供免費安全住宿 香港有無份？

商業 12:31 2020/03/27

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Airbnb宣布最新計劃，將為全球超過10萬名醫療、救護和前線急救人員提供住宿，現正與各地政府合作。（資料圖片）

Airbnb宣布最新計劃，將為全球超過10萬名醫療、救護和前線急救人員提供住宿，並免除所有服務費用。

【疫市營商】餐飲業暫停晚市堂食　一文看清餐廳堂食外賣新安排（不斷更新）

Airbnb透露，正在跟各地政府與機構緊密合作，為每個城市尋找最合適的方案。 Airbnb積極與商業夥伴、非牟利機構、政府和緊急管理機構合作，協助醫護尋找房源。Airbnb房東可以自由選擇是否參與計劃，以及是否免費提供房源並刊登在Open Homes計劃平台。

此計劃以Airbnb和法國政府在本星期初共同開展的試點計劃為基礎，法國的醫護人員可以透過Airbnb獲得免費住宿。Airbnb的社群積極響應計劃，在本周二（3月24日）宣布消息後，已經有近4,000位房東提供住宿。

【口罩供應】8條口罩生產線獲資助　向政府每月供應1280萬個口罩

房源要求高　每次出租需隔72小時
由於是向感染新冠肺炎機會較高的醫護和急救人員提供住所，故需要更全面的預防措施和嚴格的安全標準。據指，有關標準及協議已納入地方、中央政府部門及美國疾病預防及控制中心的最新要求，並有專家參與諮詢。

Airbnb同時亦推出捐款功能，協助醫護人員進行關鍵工作時獲得更多住宿。（法新社圖片）

安全住宿方案的房源需要遵循一系列建議事項，包括出租整個房源，並遵守安全要求，包括加強清潔、與客人保持社交距離，以及每次出租必須相隔72小時等。

Airbnb同時亦推出捐款功能，協助醫護人員進行關鍵工作時獲得更多住宿，100％的收益將直接捐給非牟利組織，支援新型冠狀病毒救災工作。
捐款連結：airbnb.com.hk/openhomes/covid19relief?donate

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責任編輯：葉泳珊

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