【美國疫情】加拿大邊境擬軍事化阻越境 逾200年首次

▲ 若美國派遣軍隊駐防美加邊境，將會是逾200年首次，在全球最長的非軍事邊境實行軍事化。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在美國蔓延，新增感染人數急劇增加，美加兩國已經相互禁止非必要旅行，惟仍允許貿易、商業和跨境工作者的流動。加媒報道，美國政府正在考慮部署軍隊在美加邊境，攔截任何試圖從加拿大非法入境美國的人士。若美國派遣軍隊駐防美加邊境，將會是逾200年首次，在全球最長的非軍事邊境實行軍事化。

加媒《環球新聞》 （Global News）引述消息人士稱，美國一項潛在計劃將部署少於1,000名士兵，在距美加邊界的官方入境點30公里外駐紮，使用傳感器技術找出非法入境人士。儘管軍隊無權拘留任何人，但他們會將情報傳遞給邊境巡邏人員。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周四（26日）表示，加拿大正在與美國進行談判，避免美國在美加邊界上部署軍隊。他強調，保持世界上最長的非軍事邊界符合兩國的最大利益，這種方式對雙方都非常有利。

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杜魯多稱，加拿大和美國一直在討論這個問題，但不作詳細說明。但是，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）表示加拿大強烈反對這一想法。

美國和英國雙方在1812年戰爭之後，在1817年簽下《拉什波哥條約》（Rush-Bagot Treaty）限制兩國在大湖區和尚普蘭湖部署艦隊。該條約奠定了美加邊境，為全球最長的非軍事邊界，長達8891公里。

儘管該條約在第一次世界大戰期間造成美國和加拿大調動軍隊的困難，但其條款沒有改變。在第二次世界大戰也發生類似問題，但是美國國務卿赫爾（Cordell Hull）認為其歷史重要性而希望保留該協議。

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責任編輯：曾子龍

