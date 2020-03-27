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OnePlus 8 Pro支援5G兼無線充電　棄用上代升降前置鏡頭

科技 11:30 2020/03/27

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OnePlus 8 Pro料成為品牌首部支援5G及無線充電的手機。

OnePlus自2014年推出首款智能手機以來，一直都以高性價比為賣點，吸引用戶選用其手機產品。近日，網上流出OnePlus將推出的新旗艦手機OnePlus 8 Pro的規格詳情。除了支援5G外，OnePlus 8 Pro亦支援無線充電，卻放棄了上代的彈出式升降前置鏡頭。

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據《The Verge》報道，OnePlus 8 Pro配備6.78寸 QHD+ AMOLED屏幕，支援IP68防水防塵。而主鏡頭為4鏡頭式3D ToF (Time of Flight) 設計，預料當中包含一個4800萬像素的超廣角鏡頭。此外，新機備有4,510mAh電池，支援30W快速無線充電以及反向無線充電功能。值得一提，新機採用高通的Snapdragon 865 5G處理器，意味著這將會是品牌旗下首部5G手機產品。

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有趣的是，OnePlus 8 Pro並無採用彈出式升降前置鏡頭，改為前置「鑽孔」全屏幕。 推出OnePlus 7 Pro時，廠方強調升降前置鏡頭設計可為用戶帶來「真全屏」，沒想到OnePlus 8 Pro卻放棄「真全屏」。

此外，廠方過往一直未有為其手機添加無線充電，有傳是其無線充電技術未如理想，及基於成本考慮而放棄。可是，廠方早前已加入WPC（Wireless Power Consortium，即無線充電聯盟），令OnePlus 8 Pro有望成為品牌旗下首部配備無線充電的手機產品。

責任編輯：楊匡然

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