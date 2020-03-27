【封城禁足】紐約變死城 商戶不交租或自行減租

美國疫情嚴重，多個州分實施封城措施，以往繁忙的紐約都變成死城，大部分商店、食肆關閉。主要零售商和連鎖餐廳明言，不會交租，或只交部分租金。美媒引述知情人士指，連鎖店促請政府修例或實施其他措施，減低商戶租金。企業拖欠數十億美元租金，或導致業主無法收取租金以償還債務，產生連鎖反應。

【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死

【新加坡疫情】下令民眾距離1米 違例可罰入獄半年

在全國擁有2400間分店的床上用品店Mattress Firm，向業主發信表示，願意以減租換取更長的租約。Mattress Firm指出，全國收入下降超乎預期，商店被迫倒閉；疫情「將阻止或禁止我們」支付租金。

大型連鎖餐廳Subway發聲明稱，正研究幫助特許經營店減低損失的方法。

【封城禁令】多地商戶被迫關門 英國賠償最豪爽

【美國疫情】若禁堂食及賣酒 餐廳東主指「不如直接下令結業」

【日本疫情】東京確診超預期2倍 政府：無需緊急狀態

【英國抗疫】英國公布新經濟措施抗疫 經濟困難自僱者獲政府補助

有業主已主動伸出援手，幫助小商戶。加州地產商Irvine Company Retail Properties容許零售商戶延遲交租90日，以及免除自1月起的利息，為期一年。密西根州底特律（Detroit）發展商Bedrock表示，免除小型零售和餐飲租戶3個月租金和其他費用。

不過，目前的情況勢變得更加混亂，一方面，華府的救濟方案不能幫助企業直接解決租金問題；但另一方面，聯儲局的措施或為銀行，提供延期收取抵押貸款的空間，變相容許業主延遲還款。還未清楚零售商是否可以宣布「不可抗力」（force majeure），啟動免責條款，又或不知業主可否尋求保險索償。

【英國抗疫】英國公布新經濟措施抗疫 經濟困難自僱者獲政府補助

Green Street Advisors首席零售分析師蒂博內（Vince Tibone）料，司法系統充斥數百萬個租戶與業主的糾紛，如果政府不介入，可能會變得更差。他呼籲，政府盡快採取行動。