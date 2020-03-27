  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 19:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【封城禁足】紐約變死城 商戶不交租或自行減租

環球經濟金融 18:56 2020/03/27

分享：

美國疫情嚴重，多個州分實施封城措施，以往繁忙的紐約都變成死城，大部分商店、食肆關閉。主要零售商和連鎖餐廳明言，不會交租，或只交部分租金。美媒引述知情人士指，連鎖店促請政府修例或實施其他措施，減低商戶租金。企業拖欠數十億美元租金，或導致業主無法收取租金以償還債務，產生連鎖反應。

【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死

【新加坡疫情】下令民眾距離1米 違例可罰入獄半年

在全國擁有2400間分店的床上用品店Mattress Firm，向業主發信表示，願意以減租換取更長的租約。Mattress Firm指出，全國收入下降超乎預期，商店被迫倒閉；疫情「將阻止或禁止我們」支付租金。

大型連鎖餐廳Subway發聲明稱，正研究幫助特許經營店減低損失的方法。

【封城禁令】多地商戶被迫關門 英國賠償最豪爽

【美國疫情】若禁堂食及賣酒 餐廳東主指「不如直接下令結業」

【日本疫情】東京確診超預期2倍 政府：無需緊急狀態

【英國抗疫】英國公布新經濟措施抗疫　經濟困難自僱者獲政府補助

有業主已主動伸出援手，幫助小商戶。加州地產商Irvine Company Retail Properties容許零售商戶延遲交租90日，以及免除自1月起的利息，為期一年。密西根州底特律（Detroit）發展商Bedrock表示，免除小型零售和餐飲租戶3個月租金和其他費用。

不過，目前的情況勢變得更加混亂，一方面，華府的救濟方案不能幫助企業直接解決租金問題；但另一方面，聯儲局的措施或為銀行，提供延期收取抵押貸款的空間，變相容許業主延遲還款。還未清楚零售商是否可以宣布「不可抗力」（force majeure），啟動免責條款，又或不知業主可否尋求保險索償。

【英國抗疫】英國公布新經濟措施抗疫　經濟困難自僱者獲政府補助

Green Street Advisors首席零售分析師蒂博內（Vince Tibone）料，司法系統充斥數百萬個租戶與業主的糾紛，如果政府不介入，可能會變得更差。他呼籲，政府盡快採取行動。

相關文章

【新加坡疫情】下令民眾距離1米 違例可罰入獄半年
今日
【新加坡疫情】下令民眾距離1米 違例可罰入獄半年
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
今日
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
【日本疫情】東京確診超預期2倍 政府：無需緊急狀態
今日
【日本疫情】東京確診超預期2倍 政府：無需緊急狀態
【美股收市】道指飈1351點 3日累漲2成1931年以來最勁
今日
【美股收市】道指飈1351點 3日累漲2成1931年以來最勁
【美國疫情】美眾議院排期周五 口頭表決2萬億美元刺激經濟方案
今日
【美國疫情】美眾議院排期周五 口頭表決2萬億美元刺激經濟方案
疫情 傳染病 零售 餐飲 保險索償 紐約 美國 美國聯儲局

上一篇文章

【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長封城 意大利增6000確診

下一篇文章

【新加坡疫情】下令民眾距離1米 違例可罰入獄半年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【加拿大疫情】政府火速派錢 失業者每人4萬10日到賬
【加拿大疫情】政府火速派錢 失業者每人4萬10日到賬
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間18:00）
【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長封城 意大利增6000確診
【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長封城 意大利增6000確診
【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬
【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬