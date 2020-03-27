【口罩供應】8條口罩生產線獲資助　向政府每月供應1280萬個口罩

▲ 據政府資料所示，目前口罩生產資助計劃預計批出1700萬元，資助7間廠商，共8條生產線。（資料圖片）

新冠肺炎繼續擴散，抗疫物資繼續短缺。今日政府再批出6條口罩生產線，現時有合共8條生產線可獲資助。哪間廠商的產能最大？最快又何時才正式向港府供應口罩呢？

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據政府公布的資料所示，目前口罩生產資助計劃預計批出1700萬元，資助7間廠商，共8條生產線。最早開始供應口罩至政府的是步創科技，將會於4月10日起，每月平均供應200萬個口罩。該企業亦有額外每月2萬個供應至本地市場。

連同最遲供應至政府的尚芳，預計5月5日後，該8條生產線將會平均每月供應1280萬個口罩予港府。

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不過，實際資助金額仍需視乎相關的採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定，需待有關開支落實才能確定。

廠商 最高資助額 政府採購數量 向本地市場供應的數量 預計供應日期 奧成 250萬元 200萬個 25萬個 4月20日 尚芳 200萬元 80萬個 － 5月5日起 步創科技 250萬元 200萬個 2萬個 4月10日起 威信科技（國際） 200萬元 150萬個 － 4月14日起 S.E.C. Hong Kong Factory 200萬元 100萬個 － 4月15日起 八方綜合服務 200萬元 150萬個 － 4月30日起 創意國際科技

*（兩條生產線） 400萬元 400萬個 － 5月2日起

資料來源：商務及經濟發展局

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責任編輯：葉泳珊