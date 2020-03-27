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【口罩供應】8條口罩生產線獲資助　向政府每月供應1280萬個口罩

商業 11:30 2020/03/27

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據政府資料所示，目前口罩生產資助計劃預計批出1700萬元，資助7間廠商，共8條生產線。（資料圖片）

新冠肺炎繼續擴散，抗疫物資繼續短缺。今日政府再批出6條口罩生產線，現時有合共8條生產線可獲資助。哪間廠商的產能最大？最快又何時才正式向港府供應口罩呢？

【口罩供應】再多6條口罩生產線獲批資助　生產力局即日起停止接受申請

據政府公布的資料所示，目前口罩生產資助計劃預計批出1700萬元，資助7間廠商，共8條生產線。最早開始供應口罩至政府的是步創科技，將會於4月10日起，每月平均供應200萬個口罩。該企業亦有額外每月2萬個供應至本地市場。

連同最遲供應至政府的尚芳，預計5月5日後，該8條生產線將會平均每月供應1280萬個口罩予港府。

【疫市營商】餐飲業暫停晚市堂食　一文看清餐廳堂食外賣新安排（不斷更新）

不過，實際資助金額仍需視乎相關的採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定，需待有關開支落實才能確定。

廠商 最高資助額 政府採購數量 向本地市場供應的數量 預計供應日期
奧成 250萬元 200萬個 25萬個 4月20日
尚芳 200萬元 80萬個 5月5日起
步創科技 250萬元 200萬個 2萬個 4月10日起
威信科技（國際） 200萬元 150萬個 4月14日起
S.E.C. Hong Kong Factory 200萬元 100萬個 4月15日起
八方綜合服務 200萬元 150萬個 4月30日起
創意國際科技
*（兩條生產線）		 400萬元 400萬個 5月2日起

資料來源：商務及經濟發展局

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責任編輯：葉泳珊

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