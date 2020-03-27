【口罩供應】8條口罩生產線獲資助　向政府每月供應1280萬個口罩

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【疫市營商】餐飲業暫停晚市堂食 一文看清餐廳堂食外賣新安排（不斷更新）
新冠肺炎繼續擴散，抗疫物資繼續短缺。今日政府再批出6條口罩生產線，現時有合共8條生產線可獲資助。哪間廠商的產能最大？最快又何時才正式向港府供應口罩呢？
【口罩供應】再多6條口罩生產線獲批資助 生產力局即日起停止接受申請
據政府公布的資料所示，目前口罩生產資助計劃預計批出1700萬元，資助7間廠商，共8條生產線。最早開始供應口罩至政府的是步創科技，將會於4月10日起，每月平均供應200萬個口罩。該企業亦有額外每月2萬個供應至本地市場。
連同最遲供應至政府的尚芳，預計5月5日後，該8條生產線將會平均每月供應1280萬個口罩予港府。
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不過，實際資助金額仍需視乎相關的採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定，需待有關開支落實才能確定。
|廠商
|最高資助額
|政府採購數量
|向本地市場供應的數量
|預計供應日期
|奧成
|250萬元
|200萬個
|25萬個
|4月20日
|尚芳
|200萬元
|80萬個
|－
|5月5日起
|步創科技
|250萬元
|200萬個
|2萬個
|4月10日起
|威信科技（國際）
|200萬元
|150萬個
|－
|4月14日起
|S.E.C. Hong Kong Factory
|200萬元
|100萬個
|－
|4月15日起
|八方綜合服務
|200萬元
|150萬個
|－
|4月30日起
|創意國際科技
*（兩條生產線）
|400萬元
|400萬個
|－
|5月2日起
資料來源：商務及經濟發展局
責任編輯：葉泳珊