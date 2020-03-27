蘋果Final Cut Pro、Logic Pro X免費試用90天

▲ 蘋果表示，除了為在家工作的用戶提供公司或學校才有的軟件外，推出免費試用版亦可讓各用戶可在家學習，發掘新技能。

新冠肺炎肆虐全球，不少人都足不出戶，無法如常上學或工作。蘋果宣布，向用戶提供旗下影片剪輯應用程式Final Cut Pro X和音樂製作軟件Logic Pro X的90天免費試用期。Final Cut Pro X的90天試用版現已開放登記，而Logic ProX將會在未來幾天開始接受登記。

Final Cut Pro X備有360度影片剪輯及動態圖像製作等功能，而音樂製作軟體 Logic Pro X則可應付用戶作曲、編曲、演奏或混音等音樂製作需要。蘋果表示，推出免費試用版，除了為在家工作的用戶提供公司或學校才有的軟件外，亦可讓各用戶可在家學習，發掘新技能。

【全球大流行】Pornhub Premium全球免費 鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）

除了蘋果外，不少科技企業或網站亦提供免費使用軟件或開放權限。成人網站Pornhub日前為鼓勵民眾在家隔離向全球Pornhub用戶免費開放Pornhub Premium服務。有評論指，提供免費試用未必會為企業帶來額外的成本或營運壓力，其宣傳效果卻比傳統廣告更有效，甚至可藉此吸引用戶未來付費使用。

責任編輯：楊匡然