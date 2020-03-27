李寧全年盈利培升　末期息大增76％

李寧（02331）今日公布去年業績，去年權益持有人應佔淨溢利按年增加約1.1倍至15億元人民幣；扣除一次性與經營無關的損益後，權益持有人應佔淨溢利上升約77%至12.7億元人民幣，每股基本收益61.9分人民幣，派末期息15.47分人民幣，按年增加76%。不過只是往年派發的末期息基數低，集團亦未有固定派息政策。李寧績後股價衝高逾一成，截至11時報22.25元升11%，按現時現價股息率不足1厘。不過今次集團派息慷慨，若盈利保持增長，或吸引收息一族長線部署。

期內，集團收入按年升32%至138.7億元人民幣，毛利率擴張1個百分點。整體零售流水（包括線上及線下）錄得20%至30%高段增長。同店銷售2019年加速錄得10%至20%高段增長。新品線下零售流水加速錄得20%-30%低段增長，當中平均件單價取得高單位數增長，新品毛利率改善超過1個百分點。截至2019年12月31日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,449個，較上一季末淨減少115個，2019年初迄今淨增加105個。

對於疫情影響，行業及集團的運營狀況及財務表現受到不可避免的影響，暫時難以預測對集團運營造成的最終影響。