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【業績】一文看清企業業績　重慶行去多年賺7.7%至233億元人幣（3月27日）

金融經濟 10:59 2020/03/27

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港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為3月27日（周五）公布的企業業績：

重慶農村商業銀行

重慶農村商業銀行（03618）公布去年業績，純利按年增7.8%至97.6億元（人民幣，下同），每股盈利0.95分，末期息派0.23元。

期內，利息淨收入升16.4%至232.9億元，非利息淨收入按年跌45％至33.5億元。

公告及通告 - 末期業績

天津創業環保股份

天津創業環保（01065）公布去年業績，純利按年1.2%至5.07億元。每股盈利0.36元。末期息派1.07元。

期內，收入按年16.5%至28.51億元。

公告及通告 - 末期業績

融創中國

融創中國（01918）公布全年業績，融創中國公司擁有人應佔溢利為260.3億元人民幣，按年增加57.1%，每股基本盈利為5.99元人民幣，按年增58%，派末期股息1.232元人民幣，按年增加49%。

期內，集團連同其合營公司及聯營公司的合同銷售金額為5,562.1億元人民幣，按年增20.7%。集團收入1,693.2億元人民幣，增35.7%，毛利414.1億元人民幣，增長約33%。

融創中國去年溢利升57% 末期息增49%至1.232元人幣

國銀租賃

國銀租賃（01606）公布去年業績，純利按年增17％至29.4億元（人民幣，下同），每股盈利0.23元，每10股派末期息1.0458元。

期內，收入及及其他收益總額按年升18.03%至183.4億元。

公告及通告 - 末期業績

山東國信

山東國信（01697）公布去年業績，純利按年23.9％至6.6億元。每股盈利0.14元，末期息派0.055元。

期內，收入按年增11.3%至18.9億元（人民幣，下同）

公告及通告 - 末期業績

同方友友

同方友友（01868）公布去年業績由盈轉虧，虧損錄2289萬元（人民幣，下同），2018年同期錄1.45億元。每股虧損1.09分，不派末期息。

期內，收入按年增21.3％至8.41億元。

公告及通告 - 末期業績

訓修實業

訓修實業(01962)公布去年業績，純利按年跌17.8%至9898萬元。每股盈利0.15港元，派末期息2港仙，連中期息1港仙，全年派3港仙。

期內，收入按年增6.2%至7.32億元。

公告及通告 - 末期業績

建聯集團

建聯集團(00385)公布去年業績，純利按年跌33.1%至1.31億元，每股盈利22仙，派末期息4仙。

期內，收入按年跌13.7%至52.2億元。

公告及通告 - 末期業績

瀘州銀行

瀘州銀行(01983)公布去年業績，純利按年下跌3.7%至6.34億元（人民幣，下同），每股盈利0.28分，派末期息0.13元。

期內，利息收入按年增53.4%至27.2億元。

公告及通告 - 末期業績

建業建榮

建業建榮(01556)公布去年業績，純利按年跌0.1%至5757.3萬元。每股盈利3.84仙，派末期息1.5仙。

期內，收入按年增4.9％至13.03億元。

公告及通告 - 末期業績

澳門勵駿

澳門勵駿（01680）公布去年業績由盈轉虧。公司虧損錄1.9億元，2018年同期純利錄19.7億元。每股虧損3港仙。不派末期息。

期內，收入按年增26.5%至23.6億元。

公告及通告 - 末期業績

世紀聯合控股

世紀聯合控股（01959）公布去年業績，純利按年下跌4％至3444萬元（人民幣，下同）。每股盈利8.3分，不派末期息。

期內，收入按年增6.8%至1.32億元。

公告及通告 - 末期業績

萬事昌國際

萬事昌國際（00898）公布去年業績，純利按年跌27.5%至5.3億元。每股盈利派12.7港仙，派末期息0.7港仙。

期內，收入按年增4.61倍至3.13億元。

公告及通告 - 末期業績

華滋國際海洋

華滋國際海洋（02258）公布去年全年業績，純利按年跌23％至1.01億元，每股盈利錄12.26分，派末期息2.2港仙。

期內，收入按年增11.2%至20.5億元。

公告及通告 - 末期業績

南海控股

南海控股（00680）公布去年全年業績，由盈轉虧。公司虧錄6.41億元，2018年同期純利為9..74億元。每股虧損為0.82仙，不派末期息。

期內，收入按年跌44.5%至93.2億元。

公告及通告 - 末期業績

未來世界金融

未來世界金融（00572）公布去年全年業績，虧損進一步收窄，虧損收窄至5399萬元。每股虧損0.44港仙，不派末期息。2018年虧損錄7984萬元。

期內，收入按年增104％至8091.6萬元。

公告及通告 - 末期業績

李寧

李寧（02331）公布去年業績，李寧去年權益持有人應佔淨溢利按年增加約1.1倍至14.99億元人民幣；扣除一次性與經營無關的損益後，權益持有人應佔淨溢利上升約77%至12.66億元人民幣，每股基本收益61.94分人民幣，派末期息15.47分人民幣，按年增加76%。

期內，收入按年升32%至138.70億元人民幣，毛利率擴張1個百分點。

李寧去年淨溢利按年升1.1倍 末期息15.47分人幣

中國數碼信息

中國數碼信息（00250）公布去年全年業績，純利跌94%至2221萬元人民幣。

期內，收入按年下跌4.8％至9.63億元。

公告及通告 - 末期業績

創維集團

創維集團（00751）公布去年全年業績，純利按年增77.9％至7.47億元 （人民幣，下同）。每股盈利為24.61仙，不派末期息。

期內，收入按年上升23.4至372.7億元。

公告及通告 - 末期業績

索信達

索信達（03680）公布去年全年業績，純利按年下跌82.2%至4124萬元（人民幣，下同），每股盈利1.4分，不派末期息。

期內，收入按年增39％至2.57億元人民幣。

公告及通告 - 末期業績

相關文章：一文看清企業業績　中手游去年多賺82% 太興純利跌75%（3月26日）

香港股票 業績公布 創維集團（00751） 南海控股（00680） 未來世界金融（00572） 中國數碼信息（00250） 世紀聯合控股（01959） 華滋國際海洋（02258） 重慶農村商業銀行（03618） 李寧（02331）

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