【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死

▲ 【新冠肺炎美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死

美國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數超越中國，成為全球最嚴重疫區。美國紐約州疫情尤其嚴重，紐約州死亡人數一天激增超過100人，甚至官方數字公佈過後也隨即落伍，最新增至超過450死。約約市更出現停屍間爆滿，需要出動數十輛凍櫃貨車充當臨時停屍間。

【美國疫情分佈】超越中國全球之最 確診日增1.8萬

全球確診 2天由40萬突破50萬

美國新冠肺炎確診人數最新突破8.5萬，超越中國之8.1萬，其中紐約州佔超過3.9萬，全美最嚴重。

紐約州州長科莫周四（28日）向傳媒表示，紐約州一天新增100人死亡，總數升至385人。

▲ 美國疫情大爆發，紐約市調動45架冷凍貨櫃車充當臨時停屍間

紐約「慘過伊波拉」保護裝備不足

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科莫此前一天才下調紐約入院人數增長預測，稱有初步蹟象顯示病毒擴散速度減慢。但他如今也改變口風，直言死亡人數急增是非常壞的消息。

禍不單行的是，科莫話口未完，他公佈的死亡數字就已過時。

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（27日）上午，紐約州增至454人死亡，其中至少365人來自紐約市。

▲ 紐約市停屍間爆滿，除了出動冷凍貨櫃車，當局同時搭建冷凍帳蓬儲存屍體

紐約市停屍間目前已經爆滿。當局調動45架冷凍貨櫃車充當臨時停屍間，每間可容納44具遺體。

紐約市政府同時在搭建冷凍帳蓬儲存屍體。官員指，臨時措施會使紐約市能容納3600具遺體。

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