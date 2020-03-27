【日本疫情】東京確診超預期2倍 政府：無需緊急狀態

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在日本蔓延，東京的新增感染人數急劇增加，新增41名患者，創下當地確診單日最高紀錄，累計212人確診，是全國感染人數最多的地區。日本國內累計超過2000宗新型肺炎確診病例，儘管東京首相安倍晉三雖然將新冠肺炎描述為國家危機，日本政府卻表示，現在無需宣佈緊急狀態。

東京新增感染人數已經超過了政府的預測，周三（25日）急劇增加至41宗，1周內累計新增感染101宗，幾乎是政府集群對策班預測的2倍。據日經新聞網指，東京政府的相關人士大驚失色，表示這樣可不妙。

東京周三確診感染個案中，超過10人沒有找出感染途徑。由於疫情已經發展為全球大流行，海外回國者接連被確診感染。集群對策班的一名成員擔憂地表示，非常不好的狀態。新增感染人數沒減少。

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日本政府發言人須賀芳秀周五（27日）表示，現階段日本無需宣佈緊急狀態。

安倍晉三已成立了新的危機工作小組，被視為邁向宣布緊急狀態的第一步。知事小池百合子請求民眾周末避免外出和實行在家辦公。如果不能控制感染擴大的速度，海外接連出現的封城或爆炸式激增也可能在日本出現。

日本厚生勞動省預計，最糟糕的情況下，東京一天會有4.5萬名疑似感染者前去就診。如果東京實施封城，可能採取關閉營業場所、停運部分公共交通工具及禁止外出等措施，將對經濟活動産生巨大影響。

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責任編輯：曾子龍

