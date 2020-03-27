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【口罩供應】再多6條口罩生產線獲批資助　生產力局即日起停止接受申請

商業 10:01 2020/03/27

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政府今日宣布，本地口罩生產資助計劃再批出5宗申請，共6條生產線。（法新社圖片）

政府今日宣布，本地口罩生產資助計劃再批出5宗申請，共6條生產線。計劃推出至今，現有8條生產線將會獲得資助，尚有12個資助名額。

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最新獲得資助的本地口罩製造商包括，步創科技、威信科技（國際）、S.E.C. Hong Kong Factory、八方綜合服務，以及創意國際科技。

創意國際科技屬是次計劃下，首間獲批資助兩條生產線的廠商。該企業預計由5月2日起計，每條生產線每月平均向政府供應200萬個口罩。該兩條生產線可獲得的最高資助分別為250萬元及150萬元。

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至於步創科技，獲批資助一條生產線，最高資助為250萬元。該企業預計由4月10日起計，每月平均向政府供應二百萬個口罩，另可每月平均生產二萬個口罩供應本地市場。

威信科技（國際）同樣獲批資助一條生產線，最高資助為200萬元。由4月14日起，每月平均向政府供應150萬個口罩。

 S.E.C. Hong Kong Factory Limited亦獲批資助一條生產線，最高資助為200萬元。由4月15日起計，每月平均向政府供應100萬個口罩。
 
八方綜合服務有限公司獲批資助一條生產線，預計由4月30日起計，每月平均向政府供應150萬個罩。該生產線可獲得的最高資助為200萬元。

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超出資助名額 生產力局即時停止接受申請
政府指出，上述生產線在計劃下可獲得的實際資助金額，需視乎有關採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定，要待有關開支落實後才能確定。

截至昨日，計劃共收到103宗申請，當中7宗申請（涉及8條生產線）已獲批資助，4宗（涉及5條生產線）經核實後確定符合計劃的基本條件，另有23宗（涉及33條生產線）有待生產力局檢視申請文件和進行現場視察以核實其申請資格。另有69宗尚未完全符合計劃的基本條件。

目前，經檢視至今收到的申請所提供的資料，政府預計可符合資格的生產線數目很有可能已超越餘下的資助名額。因此，負責管理計劃的香港生產力促進局 （生產力局）由今日起停止接受申請。政府會按申請指引的條款，根據生產線預計向政府供應口罩日期的次序，分配餘下的資助名額。

【新冠肺炎】港府資助港產口罩　剩18個名額5間待批

責任編輯：葉泳珊

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