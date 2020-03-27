G20聯手抗疫　恒指高開逾400點　料上試下一阻力

雖然昨晚美國公布美國新申領失業救濟金逾300萬創歷史新高，但本身已是市場預期之內，而G20特別峰會聯合聲明，表明將用盡一切方式全力抗疫，並向全球經濟注入逾5萬億美元，帶動美國愈升愈有，道指以接近全日高位收市，收報22552點，升6.4%，本周已升逾17%。

恒指今早亦高開416點報23768點，截至9時45分仍升逾300點，獲李嘉誠增持的長和系長實（01113）及長和（00001）跑出，分別升逾5%及3%。其餘申洲（02313）及創科（00669）亦升逾5%及3%。

恒指短期阻力位在24200點

看牛熊證街貨睇阻力，昨日收回價23900點至23999點的熊證新增數量最多，對應102張期指，短期乘勢被收回的機會不低，下一個重貨區則在24200點至24299點，對應有近329張期指。

看圖表恒指突破過去兩日的阻力23500點至23600點，首個阻力應在24200點左右。該水平為20天移動平均綫約24172點的水平、3月13日高位24184點兼熊證街貨重貨區，再向上望則是3月12日的裂口24657點至25140點。恒指截至昨日（26日）14天RSI已返回41.6，已擺脫超賣的水平。