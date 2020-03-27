李嘉誠出手增持長和升6%長實升半成 恒生指數半日升281點 （不斷更新）

▲ 恒指黑期升約910點 道指期貨升34點（不斷更新）

二十國集團（G20）計劃全球注資5萬億美元，以助經濟對抗新冠肺炎疫情，刺淚美股造好，道指飈升1351點，連升3日累升逾21%，為1931年以來最勁。港股今早若跟足ADR走勢，恆生指數今早高開416點，恒指開報23768點，大市早段升幅一度收窄至不足13點。

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【12：13】銀娛 （00027） 逆市跌3%，為表現最差藍籌。

【12：05】長和系造好，長和 （00001） 升6.4%，藍籌中表現最佳；長實 （01113） 升5%；長建 （01038） 升4%。

【12：00】恒生指數中午收報23634點，升281點或1.2%；國指中午收報9594點，升147點或1.6%。主板成交665億元。

【11：30】內地股市半日向上，上證中午收報2803點，升1.4%；深證中午收報10269點，升1.1%。

【11：25】港股升幅擴大至近300點，報23633點。

【11：23】高偉電子 （01415） 全年多賺1.1倍，連特息派22.4仙，股價績後造好急升38%。舜宇 （02382） 升0.8%；瑞聲 （02018） 逆市跌2.1%。

【10：52】李寧 （02331） 績後愈升愈有，最新升14.7%，高見23元。

【10：52】恒生指數最新升約200點，報23570點。

【10：50】濠賭股逆市下跌，其中藍籌銀娛 （00027） 跌3.3%；金沙 （01928） 跌2.2%。廣東今早起實施隔離令，澳門路氹蓮花口岸和青洲口岸凌晨有大批居民及勞工排隊過關前往珠海。

【廣東隔離令】澳門大批居民趕前往珠海 濠賭股逆市挫

【10：46】體育股造好，其中李寧 （02331） 績後升逾一成，安踏 （02020） 升3%。

【10：42】港股上升，反向ETF下跌，FI二南方恒指 （07500） 跌3.1%。

【10：28】香港電視 （01137） 績後跌逾2%。港視去年虧損擴大逾倍至2.9億元，行政總裁王維基稱，主要因為2018年向香港寬頻出售物業而錄得1.6億元單次收益。

【HKTVmall業績】港視股價連升六日後現疲態 曾跌逾7%

【10：22】港股升幅進一步收窄至不足130點，報23481點。

【10：20】長和 （00001） 、長實 （01113） 分別升3%。長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅透過兩人各自擁有50%權益的公司，自長實集團 （01113） 及長和 （00001） 於上周五公布全年業績後，連續4個交易日增持長實股份，兩人同時亦於3月20日及3月23日兩個交易日增持長和；合共動用資金約6.6億元。

【長和股價】李嘉誠李澤鉅今年首度增持長和長實 涉資6.6億元

【10：16】長江生物科技 （00775） 會在香港以至全球分銷新冠肺炎病毒測試的檢測試劑盒（test kits），長江生物科技股價炒上，急升逾三成。長江生物科技開報1.1元，高開41%，最新報1.05元，升34%。

長江生物科技高開四成 分銷新冠肺炎病毒檢測試劑盒

【10：16】港股升幅收窄至約200點。

【09：43】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 升1.8%，高見186元；騰訊 （00700） 升1.1%，曾高見390元；美團點評 （03690） 升0.4%，高見92.8元。

【09：39】港股高開416點，早段升幅略為回順，恒生指數最新報23667點，升315點。

【09：30】融創中國 （01918） 公布全年業績，融創中國公司擁有人應佔溢利為260.3億元人民幣，按年增加57.1%，每股基本盈利為5.99元人民幣，按年增58%，派末期股息1.232元人民幣，按年增加49%。

【業績】融創中國去年溢利升57% 末期息增49%至1.232元人幣

【09：20】恒生指數開報23768點，升416點或1.8%；國指開報9633點，升186點或2%。

騰訊 （00700） 升2.2%，報390元。滙豐 （00005） 升0.7%，報46元。

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【09：16】人民幣中間價上調265點子，報7.0427。

【09：14】即月期指開報23836點，升661點或2.9%。

【08：40】恒指黑期升約910點，報24119點；道指期貨升34點，報22382點。

【08：30】李寧 （02331） 去年權益持有人應佔淨溢利按年增加約1.1倍至14.99億元人民幣；扣除一次性與經營無關的損益後，權益持有人應佔淨溢利上升約77%至12.66億元人民幣，每股基本收益61.94分人民幣，派末期息15.47分人民幣，按年增加76%。

【業績】李寧去年淨溢利按年升1.1倍 末期息15.47分人幣

【08：15】美國新冠肺炎確診數目突破8.3萬宗，超越中國成為全球確診最多國家。

【疫情焦點】美國累計確珍突破8萬宗最球最多

【08：00】米蘭站 （01150） 公布去年業績，米蘭站公司擁有人應佔虧損為約2350萬元，按年減少41.3%，每股虧損11.5仙，不派末期息。米蘭站收益為約2.316億元，按年減少12.4%，當中香港銷售額減少13.3%，至約2.17億元。

【業績】米蘭站去年虧損2350萬元 不派未期息

【05：05】道指曾升1394點高見22595點，收升1351點，報22552點，升幅6.4%。道指連升3日，累升逾21%，為1931年以來最勁；標指升154點，報2630點，升幅6.2%；納指升413點，報7797點，升幅5.6%。

港股ADR收報24008點，升655點或2.7%；恒指夜期收報24020點，升845點或3.6%。

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責任編輯︰梁浩碩