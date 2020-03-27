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恒生指數高開416點 騰訊升逾2%見390元（不斷更新）

金融經濟 09:45 2020/03/27

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恒指黑期升約910點 道指期貨升34點（不斷更新）

二十國集團（G20）計劃全球注資5萬億美元，以助經濟對抗新冠肺炎疫情，刺淚美股造好，道指飈升1351點，連升3日累升逾21%，為1931年以來最勁。港股今早若跟足ADR走勢，恆生指數今早高開416點，恒指開報23768點。

【全球大流行】滙豐煞停裁員計劃！ 對外招聘亦凍結

【業績】一文看清企業業績　中手游去年多賺82% 太興純利跌75%（3月26日）

【09：43】ATM 3股中，阿里巴巴（09988）升1.8%，高見186元；騰訊（00700）升1.1%，曾高見390元；美團點評 （03690）升0.4%，高見92.8元。

【09：39】港股高開416點，早段升幅略為回順，恒生指數最新報23667點，升315點。

【09：30】融創中國（01918）公布全年業績，融創中國公司擁有人應佔溢利為260.3億元人民幣，按年增加57.1%，每股基本盈利為5.99元人民幣，按年增58%，派末期股息1.232元人民幣，按年增加49%。

【業績】融創中國去年溢利升57% 末期息增49%至1.232元人幣

【09：20】恒生指數開報23768點，升416點或1.8%；國指開報9633點，升186點或2%。

騰訊（00700）升2.2%，報390元。滙豐（00005）升0.7%，報46元。

【09：16】人民幣中間價上調265點子，報7.0427。

【09：14】即月期指開報23836點，升661點或2.9%。

【08：40】恒指黑期升約910點，報24119點；道指期貨升34點，報22382點。

【08：30】李寧（02331）去年權益持有人應佔淨溢利按年增加約1.1倍至14.99億元人民幣；扣除一次性與經營無關的損益後，權益持有人應佔淨溢利上升約77%至12.66億元人民幣，每股基本收益61.94分人民幣，派末期息15.47分人民幣，按年增加76%。

【業績】李寧去年淨溢利按年升1.1倍 末期息15.47分人幣

【08：15】美國新冠肺炎確診數目突破8.3萬宗，超越中國成為全球確診最多國家。

【疫情焦點】美國累計確珍突破8萬宗最球最多

【08：00】米蘭站（01150）公布去年業績，米蘭站公司擁有人應佔虧損為約2350萬元，按年減少41.3%，每股虧損11.5仙，不派末期息。米蘭站收益為約2.316億元，按年減少12.4%，當中香港銷售額減少13.3%，至約2.17億元。

【業績】米蘭站去年虧損2350萬元 不派未期息

【05：05】道指曾升1394點高見22595點，收升1351點，報22552點，升幅6.4%。道指連升3日，累升逾21%，為1931年以來最勁；標指升154點，報2630點，升幅6.2%；納指升413點，報7797點，升幅5.6%。

港股ADR收報24008點，升655點或2.7%；恒指夜期收報24020點，升845點或3.6%。

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 期貨 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 融創中國（01918） 藍籌股 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 恒指夜期 李寧（02331）

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【業績】李寧股價績後曾升近12﹪ 去年淨溢利按年升1.1倍

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滙豐發25億美元優先債 銷售文件預告首季撥備或急增
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