▲ 恒指黑期升約910點 道指期貨升34點（不斷更新）

二十國集團（G20）計劃全球注資5萬億美元，以助經濟對抗新冠肺炎疫情，刺淚美股造好，道指飈升1351點，連升3日累升逾21%，為1931年以來最勁。港股今早若跟足ADR走勢，恆生指數今早料高開655點，恒指重上24000點水平。

【08：40】恒指黑期升約910點，報24119點；道指期貨升34點，報22382點。

【08：30】李寧（02331）去年權益持有人應佔淨溢利按年增加約1.1倍至14.99億元人民幣；扣除一次性與經營無關的損益後，權益持有人應佔淨溢利上升約77%至12.66億元人民幣，每股基本收益61.94分人民幣，派末期息15.47分人民幣，按年增加76%。

【業績】李寧去年淨溢利按年升1.1倍 末期息15.47分人幣

【08：15】美國新冠肺炎確診數目突破8.3萬宗，超越中國成為全球確診最多國家。

【疫情焦點】美國累計確珍突破8萬宗最球最多

【08：00】米蘭站（01150）公布去年業績，米蘭站公司擁有人應佔虧損為約2350萬元，按年減少41.3%，每股虧損11.5仙，不派末期息。米蘭站收益為約2.316億元，按年減少12.4%，當中香港銷售額減少13.3%，至約2.17億元。

【業績】米蘭站去年虧損2350萬元 不派未期息

【05：05】道指曾升1394點高見22595點，收升1351點，報22552點，升幅6.4%。道指連升3日，累升逾21%，為1931年以來最勁；標指升154點，報2630點，升幅6.2%；納指升413點，報7797點，升幅5.6%。

港股ADR收報24008點，升655點或2.7%；恒指夜期收報24020點，升845點或3.6%。

責任編輯︰梁浩碩