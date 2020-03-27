【業績】李寧股價績後曾升近12﹪ 去年淨溢利按年升1.1倍

▲ 【業績】李寧去年淨溢利按年升1.1倍 末期息15.47分人幣

李寧（02331）公布去年業績，李寧去年權益持有人應佔淨溢利按年增加約1.1倍至14.99億元人民幣；扣除一次性與經營無關的損益後，權益持有人應佔淨溢利上升約77%至12.66億元人民幣，每股基本收益61.94分人民幣，派末期息15.47分人民幣，按年增加76%。

李寧股價績後高開6.2%，開報21.3元，早段曾升擴大，曾升近12%高見22.45元，最新報21.8元，升8.7%，成交1.7億元。

期內，收入按年升32%至138.70億元人民幣，毛利率擴張1個百分點。

整體零售流水（包括線上及線下）錄得20%-30%高段增長。同店銷售2019年加速錄得10%-20%高段增長。新品線下零售流水加速錄得20%-30%低段增長，當中平均件單價取得高單位數增長，新品毛利率改善超過1個百分點。

截至2019年12月31日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,449個，較上一季末淨減少115個，2019年初迄今淨增加105個。

新冠肺炎疫情爆發，行業及集團的運營狀況及財務表現受到不可避免的影響，暫時難以預測病毒擴散對集團運營造成的最終影響。

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