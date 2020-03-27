【業績】李寧去年溢利增1.1倍 爭取今年利潤率達10%至10.5% 股價彈13%（第二版）

▲ 【業績】李寧去年淨溢利按年升1.1倍 末期息15.47分人幣

李寧 （02331） 公布去年業績，李寧去年權益持有人應佔淨溢利按年增加約1.1倍至14.99億元人民幣；扣除一次性與經營無關的損益後，權益持有人應佔淨溢利上升約77%至12.66億元人民幣，每股基本收益61.94分人民幣，派末期息15.47分人民幣，按年增加76%。

李寧股價績後高開6.2%，早段曾近19%，高見23.85元，最終收報22.7元，升13.2%，成交14.2億元。

東京奧運延期沒造成投入損失

疫情令國內外多個大型賽事取消，東京奧運因而延期一年。聯席行政總裁高坂武史表示，東京奧運延期已迅速調整商品和投入，對集團業務沒有造成影響及投入的損失，而體育賽事不是驅動生意的主要力量，影響相較輕微。

他續指，疫情帶來不可忽視的影響，暫時難以估計以及預測何時迎來反彈，目前旗下95%店舖已恢復營業，產能亦基本完全恢復。他稱，將會積極利用綫上平台作推擴，開源節流，並確保庫存水平可控，爭取今年利潤率達10%至10.5%。

中國李寧店料今年增至最多200間

去年收入按年升32%至138.70億元人民幣，毛利率擴張1個百分點。

期內整體零售流水（包括線上及線下）錄得20%至30%高段增長。同店銷售2019年加速錄得10%至20%高段增長。新品線下零售流水加速錄得20%庄30%低段增長，當中平均件單價取得高單位數增長，新品毛利率改善超過1個百分點。

截至去年底止，於中國，李寧銷售點數量共有6449個，按年淨增加105個。計及李寧YOUNG，銷售點共有7550個。

中國李寧店至去年底止，共有120間；今年預計將增至170至200間，會按疫情發展作調整。

（第二版新增李寧管理層業績會議內容）

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