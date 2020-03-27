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道指飈1351點港股ADR升655點 美滙指數4連跌穿100水平

金融經濟 07:24 2020/03/27

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道指飈1351點港股ADR升655點 美滙指數4連跌穿100水平

道指飈1351點 三日累升21﹪
美股造好，道指急飈1351點。二十國集團（G20）計劃全球注資5萬億美元，以助經濟對抗新冠肺炎疫情，道指曾升1394點高見22595點，收升1351點，報22552點，升幅6.4%。道指連升3日，累升逾21%，為1931年以來最勁；標指升154點，報2630點，升幅6.2%；納指升413點，報7797點，升幅5.6%。

港股ADR升655點
港股ADR收報24008點，升655點或2.7%；恒指夜期收報24020點，升845點或3.6%。

紐約期油跌逾7%
美國暫停購買原油填補戰略儲備(SPR)的計劃，原本用作購買戰略石油的30億美元撥款，被剔除在2萬億美元刺激經濟計劃之外。紐約期油收報22.6美元，跌1.89美元或7.7%；布蘭特期油收報26.34美元，跌1.05美元或3.8%。

美滙指數4連跌 跌穿100水平
美國上周首次申領失業救濟人數創歷史新高，增逾10倍至328萬人，市場預期美國政府及聯儲局會再出手支持經濟，美滙指數連跌4日，跌穿100水平，報99.46，跌1.6%。歐元兌美元報1.104；美元兌日圓報109.34。

美國10年期債息報0.848厘。

紐約期金升1.1%
美元下跌，利好金價表現，紐約期金收報1651.2美元，升17.8美元或1.1%。現貨金於1637美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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