【美股收市】道指飈1351點 3日累漲2成1931年以來最勁

二十國集團（G20）計劃全球注資5萬億美元，以振興受疫情影響經濟，刺激美股臨近收市急升近1400點。道指連升3日，累漲逾21%為1931年以來最勁，標指同樣連升3日。

美國上周首次申領失業救濟人數創歷史新高，暴增逾10倍至328萬人，反映新冠肺炎嚴重打擊經濟。另美國叫停購買戰略石油計劃，油價走疲。

道指全日曾升1394點，至高見22595點，本港今晨4時（即收市），升1351點，報22552點，升幅6.4%；標指升154點，報2630點，升幅6.2%；納指升413點，報7797點，升幅5.6%。

標指11個板塊全綫上升，公用股漲8.4%最標青，房地產及醫療保健升逾7%，金融、工業、資訊科技、能源及通訊服務股升逾6%。

道指重磅股波音曾勁升17.5%，主因即將可獲政府援助，連鎖藥房Walgreens Boots Alliance（美：WBA）及雪佛龍（Chevron，美︰CVX）亦升逾一成；金融股升勢凌厲，美國運通曾抽升10.5%，高盛曾攀升8.1%，摩根大通一度彈逾7.4%。

大型科網股FAANG（Facebook，美︰FB／蘋果，美︰AAPL／亞馬遜，美︰AMZN／Netflix，美︰NFLX／Google母企Alphabet，美︰GOOG）升4.6%、5.3%、3.7%、6%及5.4%，帶動納指。

財長姆欽表示，2萬億美元的刺激經濟法案可望周五在眾議院通過，美國人將可在3周內獲得派錢支票，抵銷失業人數暴增的利淡。眾議院議長佩洛西亦表示，已排期在當地星期五，對刺激經濟方案進行口頭表決，並稱有信心法案可獲通過，言論刺激大市尾段急飈至全日高位。

滙市方面，美滙指數一度跌穿100關，低見99.33，跌幅1.7%；歐元和英鎊曾彈1.6%和3%，高見1.1054和1.2229美元。日圓曾升1.8%，高見109.21兌1美元。

美債價升息跌，10年美債息曾跌10點子，低見0.762厘。

美國暫停購買原油填補戰略儲備(SPR)的計劃，原本用作購買戰略石油的30億美元撥款，被剔除在2萬億美元刺激經濟計劃之外。紐約期油曾跌8.6%，低見22.38美元；布蘭特期油曾跌5%，低見26.03美元。現貨金續走俏，曾升1.7%，高見1,645.02美元。