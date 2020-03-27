【美股午市】G20放水39萬億 道指曾飈1219點後升幅收窄

二十國集團(G20)領導人向全球放水超過5萬億美元資金（約39萬億港元），刺激美股應聲急飈逾1200點，重越22400關，惟市場避險情緒仍濃厚，公用股板塊漲逾7%領跑大市。

道指早段最多曾升1219點，至高見22419點，本港今晨1時45分，道指升927點，報22127點；標指升94點，報2570點；納指升243點，報7627點。

標指11個板塊全綫上升，公用股漲7.6%最標青，工業、房地產、金融及醫療保健均漲逾4%，資訊科技、通訊服務及能源升逾3.6%。

重磅股波音早段曾勁升17.5%，午市升幅收窄至11.7%，暫為道指成分股升幅之冠；金融股升勢凌厲，美國運通曾急漲10.5%，高盛曾攀升8.1%，摩根大通曾彈逾6.6%。

外媒報道，二十國集團(G20)領導人於3月26日舉辦特別視像峰會後，發表聯合聲明提到，承諾採取所有必要的衛生措施抗疫及保護民眾，又稱正向全球經濟注入超過5萬億美元資金（約39萬億港元），以抵銷疫情對社會、經濟和金融的影響，強調「不惜一切代價」。

美滙指數續受壓，跌穿100水平；避險資產如日圓等受捧，午市升1.5%，報109.52兌1美元，每百日圓兌7.0789港元；現貨金走俏，曾升1.7%至高見1645.02美元。