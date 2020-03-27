中國對口罩及藥物的壟斷力量

今次疫情一個意外的效果便是暴露了多個國家的實力與弱點。此等信息，各國政府都不一定願意公諸於世，但在生死存亡間，大家也顧不了要隱瞞甚麼了。

中國在浪費了兩個多星其後，終於在重重迷霧中明白這新病毒的性質，當政府下了決心後，中國社會顯示出的驚人動員力、人民團結性、科技及醫療水平，都使人刮目相看，硬生生把一個大爆發壓了下去。反觀歐美先進國家，有了中國這本書可抄，多了2、3個月的時間觀察和作準備，仍然把時間浪費掉。中國人口是意大利的23倍，是美國的4倍多，但看情況，意大利及美國的感染總數，大概率地會超過中國；若按人口比例計算，情況更為慘烈，紐約市可能變成另一個武漢，紐約州成為另一個湖北，但這些地方的居民仍是不戴口罩四處蹓躂。歐美國家的缺乏準備，不但反映在人民缺乏防範意識上，醫療設施亦欠缺準備，美國堂堂科技大國，醫院中的醫生也往往找不到口罩保護自己。疫情過後，我相信在世人眼中，中國軟硬實力的地位會暴升，歐美國家則下降，但這對中國來說，被人摸清底細，也不一定是好事。

美國97%抗生素來自中國

疫情中全球口罩奇缺，中國本來已能生產世界口罩的一半，在1個月左右，竟能從日產2,000萬個增至日產1.16億個，這當中涉及多種工業的協作及口罩重要材料熔噴布的擴產。其他國家做不到這麼快的回應，惟有有求於中國，其他醫療物資亦然。這不由我不想起前年美國著名記者Bob Woodward在其新書《恐懼》（Fear : Trump in the White House）當中所寫的一段故事。事緣特朗普要向中國發動貿易戰，當時他的最高經濟顧問科恩（Gary Cohn）期期以為不可，指出美國97%的抗生素來自中國，若中國不賣藥予美國，美國人民無藥可醫，怎一個愁字了得？去年3月，我的科大舊同事、現在內地仍是當紅炸子雞的清華李稻葵教授，便向中國政府建議過，美國若用電子芯片要脅中國，中國必要時也可不賣藥給美國。

在藥物及醫療用品方面，美國有多倚賴中國？我查了些資料，倒也大吃一驚。美國人對此問題並非全無憂慮，美國國會設有一個「美中經濟與安全檢討委員會」，去年7月31日便邀請了位名喚Rosemary Gibson的專家來作證。這位女士態度似稍有反華，但其作證內容資料詳盡，頗有參考價值。

據她所報告，不但美國商務部的調查顯示96.6%的抗生素來自中國，而且美國似已失去了生產抗生素的能力。美國自2004年左右開始，生產維他命C、盤尼西林、阿士匹靈等的公司早已關門大吉。今天美國已失去整個製造抗生素的工業，這些公司在成本上競爭不過中國的藥廠。美國人如果有肺炎、耳炎、性病、尿道炎、炭疽病等等，若無中國的藥，基本上便無能為力。

有實力打垮印度製藥業

眾所周知，印度是生產仿製藥（Generic Drugs）的大國，但她的藥廠所用的原材料及化學物8成以上要從中國進口，而且中國如果願意，未來完全有實力以價格戰打垮印度的製藥業。今天美國人所用的藥9成是仿製藥，其他的可以貴出很多倍。美國人無法負擔，而且美國自己生產的成藥所用原材料一樣要靠中國。

有一件事，上述的Gibson女士頗為憂心，2013年中國河南省漯河市屠宰業大公司雙滙集團（今天叫萬州國際，老闆叫萬隆），以47.2億美元全面收購了世界最大、位於美國的豬肉加工公司Smithfield Foods，從此控制了大份額的世界豬業。這與醫藥有何關係？原來豬腸被視為醫藥界的「稀土」，沒有它，醫院便動不了手術，運行不了。如此嚴重？對的，因為手術需要抗血液凝固劑肝素（Haparin），而肝素要由豬腸中來，一頭豬才可生產一小瓶肝素。

雖然中國在癌症、愛滋病等奇難雜症上也要倚靠美國的高科技藥物，但Gibson相信，一旦中國決定不出口任何藥品到美國，美國的平民醫院或是在航空母艦上的軍事醫院通通運作不了，美國能不憂心乎？特朗普無知無識，才會被科恩警告後仍要搞貿易戰。

是否中國應以醫療用品及藥物到處展示實力？這無需要，人命關天，但資源有限，與中國友好的自應優先得到中國的醫療援助，就像今天在意大利等國所做的一樣。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 中國現時可日產1.16億個口罩。（法新社資料圖片）