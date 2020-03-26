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【中手游業績】中手游首份全年業績　去年多賺82%　派末期息0.0355港元

金融經濟 23:23 2020/03/26

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中手游去年多賺82%，每月付費用戶達120萬人。

中手游（00302）上市後首份業績出爐，去年經調整淨溢利按年升82%至6.1億元（人民幣，下同），收入按年增9成至30.4億元，毛利按年升逾1倍至10.8億元。每股盈利13.15分，派末期息0.0355港元。集團稱，每月付費用戶數達到120萬人，平均付費用戶轉化率為7.5%，新增加8570萬名遊戲註冊用戶，按年增加28.4%。

業務方面，集團來自遊戲發行業務的收益達到25.5億元，按年升82.3%；遊戲開發業務收益達4.2億元，按年增長136.8%；IP授權業務收益為6190萬元，按年增長247.8%。

若以IP遊戲劃分，IP遊戲產生的收益為16.1億元，按年增長約155.9%。

集團計劃2020年推出38款新遊戲，包括「軒轅劍：劍之源」、「新射雕群俠傳：鐵血丹心」、「真 · 三國無雙： 霸」、「生死狙擊之殭屍前綫」、「斗羅大陸」、「凡人修仙傳」、「不思議修真」和「大航 海時代VI」等遊戲的規模化發行。

自主開發遊戲方面，將推出包括 「雷霆霸業2」、「聖龍傳奇」、「魔域重生」、「仙劍奇俠傳7」和「仙劍奇俠傳：九野」等9款新遊戲。

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