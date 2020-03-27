【美國疫情分析】2萬億刺激經濟 紐約何以叫苦？（訂戶專享）

經過連番討價還價，美國參議院終於通過總值2萬億美元的刺激經濟法案，只差眾議院通過和總統特朗普簽署生效，可望為受到新冠肺炎疫情嚴重打擊的經濟。但在理應鬆一口氣之際，紐約州州長科莫卻大唱反調，高呼不滿，究竟原因何在？

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