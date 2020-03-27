【美國疫情分析】2萬億刺激經濟 紐約何以叫苦？（訂戶專享） 環球經濟金融 08:08 2020/03/27 分享： 經過連番討價還價，美國參議院終於通過總值2萬億美元的刺激經濟法案，只差眾議院通過和總統特朗普簽署生效，可望為受到新冠肺炎疫情嚴重打擊的經濟。但在理應鬆一口氣之際，紐約州州長科莫卻大唱反調，高呼不滿，究竟原因何在？ ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國經濟】上周首領失業救濟人數創歷史新高 勁增至328萬 2020/03/26 【美國經濟】上周首領失業救濟人數創歷史新高 勁增至328萬 【封城禁令】多地商戶被迫關門 英國賠償最豪爽 2020/03/26 【封城禁令】多地商戶被迫關門 英國賠償最豪爽 【美國疫情】若禁堂食及賣酒 餐廳東主指「不如直接下令結業」 2020/03/26 【美國疫情】若禁堂食及賣酒 餐廳東主指「不如直接下令結業」 【美國疫情】2萬億救市方案 被救企業料禁回購股份 2020/03/26 【美國疫情】2萬億救市方案 被救企業料禁回購股份 最新專欄文章 更多 【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享） 2020/03/25 【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享） 疫情 傳染病 全球大流行 紐約 紐約州 美國 美國參議院 新冠肺炎 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入