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【美國疫情分析】2萬億刺激經濟 紐約何以叫苦？

環球經濟金融 10:08 2020/04/18

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經過連番討價還價，美國國會參眾兩院早前通過總值2萬億美元的刺激經濟法案，並交由總統特朗普簽署生效，可望為受到新冠肺炎疫情嚴重打擊的經濟。但在理應鬆一口氣之際，紐約州州長科莫卻大唱反調，高呼不滿，究竟原因何在？

  • 2萬億美元法案金額大，但問題有二
  • 一是聚焦不準，對醫療直接投放不足
  • 二是分配不均，疫情重災區撥款不夠

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這份法案不只為刺激經濟，也對今次的疫情災難給予援助。2萬億美元的總額屬美國史上最大，即使是之前美國史上最巨額的法案︰奧巴馬2009年振興經濟法案的8310億美元也是望塵莫及。

金額如此龐大的法案，大致分開數個範疇︰

  • 1500億美元撥予各州醫院和醫療機構
  • 2500億美元貸款予失業受困企業
  • 3010億美元直接派錢
  • 3490億美元借貸予小型企業
  • 5000億美元用於援助企業和貸款擔保
  • 320億美元撥款，以支付航空客運、貨運和相關承包商的工資
  • 2210億美元作為對企業的各式稅務優惠
  • 3400億美元作為補充支出，包括對公共交通乘客減少的收入彌補，以及醫院和退伍軍人開支

雖然法案整體金額龐大，但作為疫情重災區的紐約州大表不滿，州長科莫（Andrew Cuomo）形容情況實在「可怕」（Terrible）。

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這可以說有兩大不足，其一是「聚焦不準」。這個法案總額超過2萬億美元，但從上述分項所見就知，大部分用於拯救企業、企業貨款、或是對民眾派錢和援助等。至於實際投放到醫療範疇的款項，其實相當有限， 整體不會超過2000億美元。

其二是「分配不均」。雖然法案有1500億美元撥予各州醫院和醫療機構，還有3400億美元補充支出的一部分用於醫療，但這金額是由全美國50州攤分，甚至是大致平均分配。

於是，紐約州政府僅獲分派38億美元，而紐約市只得13億美元。雖然金額聽起來不算少，但看看當地冠絕全國的病例數目，就知道這些錢幫不上甚麼大忙。

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截至周四，紐約州確診病例已經超過22萬宗，冠絕全美國其餘各州，遠高於第2和第3多病例的新澤西州和馬薩諸塞州，但各州獲分金額卻是相約。紐約市繼續一枝獨秀，仍是全國城市之最，近12萬宗，以單一城市亦高於各州。

科莫上月表示，紐約州疫情至今已經耗費約10億美元，而相關預算缺口達到80億至150億美元，法案提供的38億美元就顯得杯水車薪。

目前疫情下最重要的維生醫療儀器，首推呼吸機，紐約州已經購買7000部，加上聯邦政府提供和紐約州原有的各4000部，合共1.5萬部。

但當局預期仍然不足應付疫情，預期尚要再多1.5萬部，意味開支又再翻兩翻，豈能不叫科莫頭痛。

更大的問題是，紐約州疫情最嚴重，也不代表可優先獲得醫療資源。

其他州份的州長早已投訴，為何在這個危急關頭，各州仍須互相爭逐醫療資源，無論醫療儀器或藥物仍是價高者得，質疑特朗普政府為何不作協調或統一調度。

2萬億美元規模，縱是史上最大，卻是一個刺激經濟方案，而非此刻最需要的抗疫方案，美國各州還是自求多福吧！

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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