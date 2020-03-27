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【餐飲寒冬】太興去年純利跌75% 疫情穩定後才擴張店鋪網絡

金融經濟 14:12 2020/03/27

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太興去年少賺75%，收入則增加4%，派末期息1.8仙。

太興 （06811） 公佈，去年收入增加4%至32.5億元，純利大跌75%至7686萬元，撇除上市開支、2018年出售非流動性資產收益、新會計政策影響的經調整溢利則跌12%至1.35億元，派末期息每股1.8仙，連同中期股息，全年派發5.04仙。

上半年將暫緩開店步伐

太興表示，由於社會動盪及中美貿易關係轉差，去年極具挑戰，一波未平一波又起，新冠肺炎爆發，加上香港本地社會事件及中國經濟增長放緩，可能在今年持續對香港及內地經濟產生不同程度影響，料餐飲業表現進一步轉差。

主席陳永安表示，已積極與業主商討減租，今年拓展方面會較為審慎，上半年將會暫緩開店步伐，待疫情穩定後才擴張店鋪網絡。

太興又指，香港仍是集團首要市場，佔業務約80%，為保持業務營運穩定，正積極與第三方供應商合作，加強送餐業務，以及推出多項營銷推廣宣傳，招徠顧客。

同時，今年第二季將會推出6款新口味罐裝食品，中港網上平台均可選購，料可成新增長動力。

敏華冰廳去年收入增1.5倍

「太興」餐廳去年產生收益19.3億元，按年跌4.5%，佔集團總收益59.4%；「敏華冰廳」去年收入則大幅增加1.5倍至3億元，收入佔比9.2%，「茶木」去年收入則為5.2億元。

目前，太興共營運205間餐廳，較2018年的185間有所增加，分別位於香港、中國內地、澳門及台灣。

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