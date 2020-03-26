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【華為P40】華為新旗艦P40系列發佈 P40 Pro+配備Leica5攝售價過萬

金融經濟 21:59 2020/03/26

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華為新旗艦手機P40系列今日發佈，共包括P40、P40 Pro、P40 Pro+三款新機。

新冠肺炎疫情重挫智能手機銷售，惟未阻小米 （01810） 、華為等手機廠商推新手機節奏。華為今晚9點舉行發佈會，發佈最新旗艦P40系列，包括P40、P40 Pro、P40 Pro+。

性能

P40系列搭載麒麟990芯片，支持雙卡運行，3D石墨烯散熱膜保證散熱性能。P40系列支持40W華為快充，Pro+亦支持40W無綫快充。

影像系統

在影像系統方面，華為P40系列配備3200萬像素前置紅外攝像頭，支持夜間解鎖，Pro和Pro+支持自動對焦。

後置攝像頭方面，華為P40後置Leica三攝，分別為5000萬像素主攝鏡頭、1600萬像素超廣角鏡頭、800萬像素長焦鏡頭。P40 Pro則後置Leica4攝，包括5000萬像素主攝、4000萬像素超廣角鏡頭、1200萬像素長焦鏡頭及ToF攝像頭。

P40 Pro+則後置Leica5攝，包括5000萬像素主攝、4000萬像素超廣角鏡頭、800萬像素長焦鏡頭、800萬像素潛望式超長焦鏡頭及ToF鏡頭。

屏幕

華為P40配備6.1英吋雙打孔屏幕，P40 Pro和P40 Pro+則搭載刷新率90Hz的6.58英吋OLED屏幕。

配色

華為P40系列共有5個配色，包括零度白、晨曦金、冰霜銀、深海藍及亮黑色。 

華為移動服務（HMS）

華為消費者業務CEO余承東在發佈會亦指，華為移動服務已經覆蓋超過170個國家和地區，月活躍用戶（MAU）超過4億，並擁有130萬開發者及夥伴。

售價

P40（8GB+128GB）售價799歐元（約6,800港元），P40 Pro（8GB+256GB）售999歐元（約8,500港元），兩款新機4月7日開售。P40 Pro+（8GB+512GB）售1399歐元（約11,900港元），6月開售。

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