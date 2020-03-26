【美股早市】道指彈1000點 姆欽：派錢支票3周內到手

下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間23:00）
美國上周首次申領失業人數爆升，達到破紀錄的328萬人，反映新冠肺炎嚴重打擊美國經濟。但財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，2萬億美元的刺激經濟法案可望在眾議院通過，美國人將可在3周內獲得派錢支票。派錢消息抵銷失業人數暴增的利淡，美股連續第3日開市向上，道指升幅擴大至1022點。
重磅股波音（Boeing，美：BA）領漲，升14.4%，主因即將可獲政府援助。
美匯指數跌穿100關，低見99.82，跌幅1.2%；歐元和英鎊曾彈1.2%和1.7%，報1.1016美元和1.2076美元。
美元走弱，加上美國失業情況惡化，日圓曾升1.6%，報109.38兌1美元；現貨金曾升1.4%，報1640.1美元；美債價升息跌，10年美債息曾跌10點子，報0.762厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+1022點
|22222點
|美國標指
|+104點
|2579點
|美國納指
|+275點
|7659點
|歐洲Stoxx 600指數
|+0.1%
|313.75點
|美匯指數
|-1.2%
|99.87
|歐元
|+1.2%
|1.1012美元
|日圓
|+1.4%
|109.64兌1美元
|英鎊
|+1.7%
|1.2076美元
|美國2年債息
|-2點子
|0.3005厘
|美國10年債息
|-5點子
|0.808厘
|紐約期油
|-3.9%
|23.53美元
|倫敦布蘭特期油
|-0.7%
|27.19美元
|現貨金
|+0.9%
|1631.46美元
|＊截至本港晚上11時25分
責任編輯：方賢