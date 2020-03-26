【美股早市】道指彈1000點 姆欽：派錢支票3周內到手

美國上周首次申領失業人數爆升，達到破紀錄的328萬人，反映新冠肺炎嚴重打擊美國經濟。但財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，2萬億美元的刺激經濟法案可望在眾議院通過，美國人將可在3周內獲得派錢支票。派錢消息抵銷失業人數暴增的利淡，美股連續第3日開市向上，道指升幅擴大至1022點。

重磅股波音（Boeing，美：BA）領漲，升14.4%，主因即將可獲政府援助。

【美國經濟】上周首領失業救濟人數創歷史新高 勁增至328萬

【美國疫情】2萬億救市方案 被救企業料禁回購股份

美匯指數跌穿100關，低見99.82，跌幅1.2%；歐元和英鎊曾彈1.2%和1.7%，報1.1016美元和1.2076美元。

美元走弱，加上美國失業情況惡化，日圓曾升1.6%，報109.38兌1美元；現貨金曾升1.4%，報1640.1美元；美債價升息跌，10年美債息曾跌10點子，報0.762厘。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +1022點 22222點 美國標指 +104點 2579點 美國納指 +275點 7659點 歐洲Stoxx 600指數 +0.1% 313.75點 美匯指數 -1.2% 99.87 歐元 +1.2% 1.1012美元 日圓 +1.4% 109.64兌1美元 英鎊 +1.7% 1.2076美元 美國2年債息 -2點子 0.3005厘 美國10年債息 -5點子 0.808厘 紐約期油 -3.9% 23.53美元 倫敦布蘭特期油 -0.7% 27.19美元 現貨金 +0.9% 1631.46美元 ＊截至本港晚上11時25分

責任編輯：方賢